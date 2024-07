Malgrado il rallentamento nel mercato delle auto elettriche e il calo generalizzato dei ricavi, il gigante delle batterie CATL ha registrato un incremento degli utili nel secondo trimestre del 2024.

Lo fa sapere l'agenzia Reuters, che cita come dati ufficiali un utile netto di 12,36 miliardi di yuan, pari a oltre 1,5 miliardi di euro, cresciuto del 13,4% rispetto all'anno precedente, a fronte di una riduzione dei ricavi (per il terzo trimestre consecutivo) di oltre il 13%.

Ma la crescita frena

L'espansione del mercato dei veicoli elettrici in Cina ha visto una decisa frenata nel mese di giugno, quando l'incremento sul 2023 si è fermato ad appena il 9,9%, mentre soltanto un mese prima aveva fatto registrare quasi il triplo, con un +27,4%. Del resto, le vendite totali di auto sono diminuite, in questo caso per il terzo mese consecutivo, e a poco sono serviti gli incentivi del Governo e delle Case costruttrici.

Ancora leader grazie a Tesla

CATL ha il suo primo cliente in Tesla che le ha permesso di restare il primo fornitore in Cina con una quota del 46,4% del mercato delle batterie per produzione interna, addirittura migliore rispetto al 43% circa del 2023.

La nuova batteria CATL Shenxing Plus LFP

Al secondo e terzo posto posto ci sono BYD e CALB, che insieme totalizzano un 32%, ma che hanno visto la loro quota combinata ridursi al 32%, secondo i dati della China Automotive Battery Innovation Alliance.

BYD, leader tra i costruttori cinesi per la produzione di veicoli elettrici, rifornisce anche altre aziende come FAW, FAW-Toyota e anche Xiaomi, che tuttavia assorbono attualmente meno del 5% delle batterie prodotte nel primo semestre, almeno secondo i dati del Gaogong Industrial Institute raccolti e diffusi da Reuters.

Momento difficile

I costruttori cinesi attraversano una fase di ricerca spasmodica di nuovi sbocchi sui mercati esteri. La battaglia dei prezzi in Cina si fa serrata, e la maggior competitività che le Case possono mettere in campo in Europa e USA è contrastata da contromisure come i recenti dazi introdotti proprio per arginare l'invasione.

Gli analisti prevedono quindi una riduzione delle proiezioni di fatturato annuo anche per i produttori di batterie come CATL, stimato in poco meno del 10%, e un taglio degli utili netti del 7-8% sulla base dello scenario geopolitico in evoluzione che implica il rischio concreto di un calo del volume di affari.