Per migliorare l'efficienza delle auto elettriche non è necessario intervenire solo sulle batterie e i motori elettrici. Una parte importante è svolta anche dai sistemi di riscaldamento e raffreddamento dell'abitacolo che, soprattutto nelle stagioni più fredde o calde dell'anno, richiedono parecchia energia per funzionare.

Kia e Hyundai sembrano aver trovato una soluzione al riguardo. Anzi, tre per la precisione, tutte presentate nel "Heat Teach Day" tenuto a Seul negli scorsi giorni.

Più comfort e meno energia

All'evento, il Gruppo ha presentato tre tecnologie progettate - e già pronte a diventare di serie sui prossimi modelli - per aumentare il comfort delle auto elettriche nei periodi caldi e freddi.

Partiamo dalla prima, ossia una pellicola nano-raffreddante applicata al parabrezza del veicolo. Il concetto è simile a quello dei vetri oscurati, ma a differenza di queste pellicole, la soluzione studiata da Hyundai non limita solo il calore proveniente dal Sole. Le nuove pellicole, infatti, lasciano uscire il calore dell'abitacolo.

Kia "Heat Tech Day", l'evento di Hyundai e Kia

Ciò è possibile grazie ai tre strati che compongono la pellicola, con due di questi che riflettono le radiazioni in entrata, mentre il terzo emette radiazioni infrarosse all'esterno. In un confronto, il Nano Cooling Film ha dimostrato di poter ridurre la temperatura interna di oltre 12°C.

Il secondo sistema torna utile soprattutto d'inverno. Si chiama Radiant Heating System e si tratta di un elemento riscaldante che emette calore radiante sulle gambe degli occupanti. Questo dovrebbe riscaldare le gambe entro tre minuti in condizioni di freddo, consentendo di risparmiare fino al 17% di energia.

L'elemento riscaldante può raggiungere una temperatura di 110°C ed è avvolto in un tessuto che emette raggi infrarossi. Un sistema di sicurezza riconosce il contatto fisico e abbassa immediatamente la temperatura per evitare scottature.

Parabrezza e finestrini "corazzati" contro caldo e freddo

Il terzo sistema studiato da Kia e Hyundai è utile sia nelle stagioni fredde che in quelle calde. In autunno e in inverno, il parabrezza e i finestrini rivestiti di metallo aiutano a rimuovere il ghiaccio e l'umidità dai finestrini.

Tuttavia, a differenza dei normali sbrinatori per parabrezza, che funzionano con sottili fili di tungsteno ai bordi del vetro, in questo caso è necessario un sistema a 48 volt specifico.

Secondo gli ingegneri coreani, con questa tecnologia i finestrini possono essere completamente sbrinati in cinque minuti a -18°C, in modo molto più rapido ed efficiente rispetto all'aria condizionata. In estate, inoltre, il rivestimento metallico blocca almeno il 60% dell'energia solare, riducendo così la necessità di raffreddamento.