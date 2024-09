Stati Uniti coast-to-coast, dalla sponda occidentale a quella orientale, da Los Angeles a New York City, in un Paese famoso per la grandi distanze e dove le vendite di auto elettriche faticano a decollare proprio a causa dell'autonomia insufficiente in itinerari del genere.

Eppure un viaggio così si può fare. La prova è nei 93 minuti di video (linkato a quasi fine articolo) pubblicato dagli esperti Julius Wilhelm e Janek Metzner, della società tedesca di software per veicoli Pionix Gmbh, che hanno guidato una Lucid Air Grand Touring del 2022 dalla Città degli Angeli alla Grande Mela, lungo il cosiddetto Cannonball Run.

Un record

La coppia ha percorso un totale di 2.806 miglia (quasi 4.516 km) e stabilito il record mondiale del minor numero di ricariche effettuate: solo 7, ovvero 1 ogni 400 miglia (circa 644 km).

I due protagonisti del filmato non sono i primi a lanciarsi in quest'avventura: lo youtuber Ryan Levenson di The Kilowatts aveva guidato una Tesla Model S del 2021 in 42 ore e 17 minuti, mentre il collega Kyle Conner di Out of Spec aveva affrontato il percorso inverso a bordo di una Porsche Taycan 4S. Ma parliamo del 2021 e, da allora, negli USA sono state installate migliaia di nuove colonnine.

Bastano programmazione e...

Usando l'app A Better Routeplanner, Metzner e Wilhelm hanno però dimostrato che basta un minimo di pianificazione per cavarsela, considerato anche che le stazioni di ricarica rapida sorgono a 30-50 miglia (48-80 km) l'una dall'altra. Così, partendo da Los Angeles, hanno attraversato Nevada, Arizona, Utah, Colorado, Nebraska, Illinois, Indiana, Ohio e Pennsylvania, prima di arrivare a New York.

Certo, la Lucid Air Grand Touring è una bestia da viaggio: con le sue ruote da 19 pollici ha infatti un'autonomia EPA di 516 miglia (830 km), fornita da una batteria con capacità di 112 chilowattora (anche se gli esperti ne hanno noleggiata una con ruote da 21 pollici e, perciò, con meno chilometraggio).

Finito il viaggio, la Air aveva consumato 697 kWh, con un'efficienza di 4 miglia per kWh (15,5 kWh/100 km), ricaricando a colonnine Electrify America, ChargePoint ed EVGo con velocità superiori a 200 kW.

"La copertura delle stazioni di ricarica rapida è sufficiente lungo il sistema autostradale interstatale... Di solito ci sono 30-50 miglia tra ogni stazione di ricarica rapida. Quindi, in generale, la densità dei caricatori è abbastanza buona", il commento Metzner.

Bisogna però ammettere che pochi possono permettersi una Lucid Air Grand Touring da 110.000 dollari (quasi 100.000 euro). "Abbiamo bisogno di auto a prezzi ragionevoli con batterie di dimensioni ragionevoli. Abbiamo anche bisogno di infrastrutture affidabili e di una maggiore densità".

Meglio negli USA che in Europa

I due hanno anche scritto in un blog che l'interfaccia utente delle nuove infrastrutture di ricarica statunitensi è più incentrata sul cliente rispetto a quelle in Europa.