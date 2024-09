Allarme riparazioni auto elettriche: in Italia non ci sono abbastanza meccanici specializzati in veicoli full electric e, così, le officine si vedono costrette a rifiutare clienti e soldi, mentre gli automobilisti rischiano di circolare su vetture meno sicure. Un altro pericolo sarebbe la perdita dei posti di lavoro.

L’allerta arriva – paradossalmente – dal Regno Unito, dove lo specialista James Lett, technical editor di Autodata, pubblica un articolo per denunciare la situazione analoga che collega tristemente il nostro Paese con quello oltremanica.

Buchi e divari

Ma non solo, perché l’esperto specifica che secondo l’Imi (Sistema di informazione del Mercato interno dell’Unione europea) in Europa mancheranno quasi 30.000 tecnici nel 2035, esattamente quando dovrebbe entrare in vigore lo stop alla vendita di auto a benzina e diesel (salvo retromarce, come chiede il Governo Meloni).

Dentro un’auto elettrica

“C’è un divario crescente di competenze tra i tecnici automobilistici che non hanno le abilità o gli strumenti per riparare i veicoli elettrici”. Scrive Lett. La soluzione? Più incentivi. “Senza il supporto del Governo, le officine e i riparatori d’auto vengono lasciati indietro nella rivoluzione EV”, perché “attualmente c’è una disconnessione tra aspirazioni e realtà”.

“Fate presto”

L’appello ai rispettivi Esecutivi viene poi esplicitato nelle ultime righe: “L’Italia, come il Regno Unito, deve affrontare la realtà che la transizione verso i veicoli elettrici non può avvenire senza un investimento significativo nella formazione dei tecnici e nelle attrezzature necessarie”.