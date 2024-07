Come è fatto un pannello solare? Cosa c'è da sapere qualora vogliate installarne alcuni nella vostra casa o nel vostro edificio? Quali sono gli elementi da tenere a mente nella fase di progettazione e di posa?

In questo articolo cerchiamo di spiegare al meglio il funzionamento di questi elementi, sfruttando anche la nostra esperienza all'interno della House of Motor1.

Pannello solare: com'è fatto?

Un pannello solare è un prodotto abbastanza semplice nella sua composizione. Cercando di offrire un'immagine mentale, un pannello solare è composto da strati che, dal basso verso l'alto, sono così disposti.

Una piastra di metallo

Uno strato di silicio di tipo P, trattato con atomi di Fosforo

Uno strato di silicio di tipo B, trattato con atomi di Boro

Una griglia metallica

Uno strato Antiriflettente

Uno strato di vetro

Pannello solare: come funziona?

Quando un raggio solare colpisce la cella, incontra il vetro che fa da protezione per gli strati sotto, ma lascia passare la luce che, a sua volta, non si disperde perché c’è sotto lo strato antiriflettente.

La griglia metallica fa da conduttore, trasportando gli elettroni. A questo punto, intervengono i due strati di silicio trattati con Fosforo (P) e Boro (B).

I due strati di silicio sono rispettivamente carente di un elettrone e eccedente di un elettrone.

Quando i due strati entrano in contatto, gli elettroni per la loro natura tendono a muoversi, a spostarsi: gli elettroni “in più” riempiono i “vuoti” degli elettroni in meno.

InsideEVs Pannelli Fotovoltaici - come sono fatti e come si installano

In altre parole, cercando di rendervi la questione più familiare, si creano praticamente due poli, alla stregua del lavoro di una pila, con una carica positiva e una carica negativa.

È in questo momento che entra in gioco la luce del Sole: quando una particella, un fotone colpisce un elettrone dello strato inferiore, questa concede energia per farlo muovere fino allo strato superiore. Questo "cammino", questo "movimento" passa attraverso un conduttore, che banalmente può essere anche un filo.

Ecco, proprio questo movimento crea la corrente elettrica.

Pannello solare: cosa sapere per installarlo?

Il primo elemento da capire e valutare riguarda i propri consumi. È da lì che si può stimare il quantitativo di energia di cui si ha bisogno. In secondo luogo va fatta un'analisi della struttura del tetto, dello spazio a disposizione e dell'esposizione al sole.

Qualora si parlasse di condomini o parti comuni, si possono sfruttare i millesimi a disposizione, dunque una parte del tetto condominiale.

Per rendervi un'idea, la House of Motor1, la redazione di Motor1.com e InsideEVs.it, ha al momento un impianto Sustech Sunpower con una potenza installata di 10,32 kWp, composto da 24 moduli.

Tecnicamente produce annualmente fino a 14,66 MWh di energia elettrica, che corrispondono a una riduzione delle emissioni di CO2 pari 3,75 tonnellate.

InsideEVs Pannelli Fotovoltaici - cosa sapere

Oltre ai moduli dei vari pannelli, l'installazione prevede la presenza di cavi di stringa che facciano da collegamento e che facciamo passare la corrente elettrica all'inverter, terzo elemento da installare.

Un inverter altro non è che un commutatore che prende la corrente generata dall'impianto fotovoltaico in DC e la trasforma in AC, per immetterla nella rete.

Nel caso ci siano anche delle batterie di accumulo, saranno queste ultime che stiveranno l'energia elettrica trasformandola di nuovo in DC.

Ulteriore elemento da sottolineare, è che ogni modulo è provvisto di un ottimizzatore che dialoga con l'inverter dell'impianto. In questo modo, considerando come i pannelli siano collegati in serie e, dunque non debbano suddividere la potenza, nel caso di problema, di lavoro non ottimale di un singolo modulo, di sporcizia, distribuisce i carichi lasciando sopperire agli altri moduli.

Pannello solare: come pulirlo?

Come pulire però un pannello solare? Al di là della manutenzione periodica che, si consiglia, deve avere cadenza semestrale, la pulizia di un pannello può essere fatta semplicemente con dell'acqua addolcita - priva di sali minerali - oppure prodotti appositi.

Ciò che però va sottolineato è che, una volta lavati, bisogna prestare molta attenzione all'acqua in eccesso o a rimanenze. Questo perché macchie di calcare potrebbero influenzare il lavoro del pannello anche più della "semplice" polvere o della sporcizia che si deposita sul pannello stesso.