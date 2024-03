La parità di prezzo tra modelli elettrici e termici è uno degli obiettivi principali per rendere effettivamente più accessibili le auto a batteria. Secondo numerosi studi, un peso importante l'avrà sicuramente il costo delle batterie, che dovrebbe scendere costantemente nei prossimi anni.

Stando però all'elaborazione della società di ricerca Gartner, un altro contributo fondamentale arriverà dalle tecnologie di produzione.

Cambio di passo

In base a quanto riportato, la parità di prezzo potrebbe essere raggiunta entro il 2027. Come? Grazie a tecnologie come il Gigacasting di Tesla, che potrebbe essere adottato presto da altri Costruttori per tagliare in modo importante i costi e le tempistiche di produzione.

Una metodologia così rivoluzionaria (poco adatta ai modelli termici, i quali presentano molti più componenti e una complessità tecnica più elevata) consentirebbe alle Case di mantenere invariati i profitti abbassando i prezzi di listino.

Così si è espresso Pedro Pacheco, vicepresidente di Gartner:

"I nuovi produttori vogliono ridefinire lo status quo nel settore automobilistico portando con sé innovazioni che semplificano i costi di produzione, come l'architettura centralizzata dei veicoli o l'introduzione dei Gigacasting, che aiutano a ridurre i costi di produzione e i tempi di assemblaggio. Questo significa che i BEV raggiungeranno la parità di costo coi modelli termici molto più velocemente di quanto inizialmente previsto, ma allo stesso tempo renderà alcune riparazioni di auto elettriche notevolmente più costose, proprio in virtù del fatto che le vetture saranno composte da meno componenti (e in caso d'incidente o guasto bisognerà intervenire in modo più consistente)".

Le conseguenze (anche indesiderate)

A causa dell'uso presto diffuso della nuova tecnologia nella produzione, Gartner prevede che il costo medio delle batterie dei veicoli elettrici e delle riparazioni di incidenti gravi aumenterà di circa il 30% nello stesso arco di tempo. L'azienda aggiunge che ciò potrebbe avere altri effetti, come per esempio dei premi assicurativi più elevati o il rifiuto da parte di alcune compagnie per determinati tipi di veicoli.

Inoltre, lo studio prevede che il 15% dei produttori di veicoli elettrici fondati nell'ultimo decennio fallirà o sarà rilevato entro il 2027, poiché la concorrenza sul mercato continuerà a essere ancora più spietata nei prossimi anni.

Gartner prevede che le vendite di veicoli elettrici raggiungeranno le 18,4 milioni di unità quest'anno a livello globale, per poi aumentare a 20,6 milioni nel 2025.