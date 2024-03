L’auto elettrica Suzuki si prepara a spiccare il volo. Lo fa con la connazionale SkyDrive, società giapponese specializzata nello sviluppo di eVTOL (electric vertical take-off and landing), ovvero veicoli elettrici a decollo e atterraggio verticale.

Le aziende comunicano infatti l’avvio della produzione di auto volanti a Iwata, città nella prefettura nipponica di Shizuoka. La creatura si chiamerà “SkyDrive (tipo SD-05)” ed è in lavorazione da ottobre dell’anno scorso, quando le società hanno apposto le prime firme sul contratto.

La celebrazione per l'avvio della produzione di SkyDrive

Non solo auto elettriche (e non solo volanti)

In questi giorni si è celebrata invece la posa del primo rivetto, per augurare un funzionamento sicuro dell’impianto produttivo. Suzuki fa poi sapere che, “oltre ai velivoli che verranno utilizzati all’Expo 2025 di Osaka, Kansai, in Giappone”, la fabbrica sfornerà anche quelli “destinati alla vendita ai clienti”.