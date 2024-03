Nissan e Honda valutano la possibilità di unire le forze per produrre auto elettriche più economiche e competere meglio con le Case cinesi.

La voce arriva direttamente da Nikkei.com, secondo cui l'alleanza darebbe vita anche a una nuova piattaforma dedicata ai modelli a batteria.

L'alleanza

Fonti di Nissan hanno poi dichiarato alla testata che il marchio potrebbe effettivamente discutere con Honda per lo sviluppo congiunto di batterie e vetture.

Come detto, tra i contenuti dell'accordo potrebbe esserci anche un'architettura comune, che permetterebbe ai due brand di contenere i costi ed essere ulteriormente competitivi nel mercato globale, soprattutto nei confronti della concorrenza cinese rappresentata in primis da BYD.

L'idea è quella di respingere l'offensiva cinese anche in "casa propria", dato che nel 2023 BYD ha rappresentato il 20% delle elettriche vendute in tutto il Giappone. Senza dimenticare l'Europa, terreno fertile per le BEV, su cui i marchi giapponesi faticano a imporsi, anche a causa delle poche elettriche in listino.

Nuova Nissan Micra, il render di Motor1.com Honda Saloon Concept

I programmi di Nissan e Honda

Tra le elettriche giapponesi, una delle più importanti è senza dubbio la Nissan Ariya, che a fine 2023 ha ricevuto una sforbiciata importante ai prezzi, che partono da 42.600 euro. Ma nei prossimi anni arriveranno novità interessanti.

Partendo da Nissan, il marchio prepara la Micra elettrica (fortemente imparentata con la Renault 5) e la nuova Leaf entro il 2024.

Per quanto riguarda Honda, al CES 2024 sono stati presentati i concept Saloon e Space Hub, rispettivamente un crossover con linee da station wagon e una monovolume. Entrambi dovrebbero ispirare dei modelli di serie previsti dopo il 2026. Prima di queste vetture, potrebbe essere tempo della NSX elettrica, una super sportiva a batteria basata sul concept Acura Electric Vision Design Study.