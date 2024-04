Quando si parla di velocità di ricarica le statistiche e i record vanno aggiornati mese dopo mese. I continui progressi tecnologici sia nel campo dei powertrain che delle infrastrutture stanno accorciando in modo drastico le tempistiche di ricarica e un'ulteriore dimostrazione arriva dalla Cina.

A poche settimane dal primato stabilito della Li Mega, la Zeekr 001 ha riscritto il record toccando un massimo di 546,4 kW.

I numeri

La protagonista del nuovo record è una Zeekr 001 dotata di una batteria CATL Shenxing da 95 kWh, la quale si è caricata dal 10% all'80% in 11 minuti e 28 secondi, aggiungendo 473 km di autonomia.

Questo risultato è stato raggiunto utilizzando una colonnina Zeekr V3 (capace di raggiungere fino a 600 kW) con una temperatura ambiente di 26°C.

Zeekr 001

Come detto, la potenza di carica massima ha raggiunto 546,4 kW. Tra il 10 e il 35% di carica, lo Zeekr 001 ha mantenuto una potenza di carica di oltre 540 kW, aumentando l'autonomia di 264 km in 5 minuti e di 432 km in 10 minuti.

Un aggiornamento velocissimo

La nuova batteria CATL Shenxing è dotata di una tecnologia di controllo della temperatura che consente di ottenere una carica superveloce a diverse temperature. In concreto, anche con una temperatura di -10°C, può essere caricata all'80% in 30 minuti.

Per Zeekr si tratta di un primato davvero importante, soprattutto se si considera che il brand punta a costruire altre 1.000 stazioni di ricarica ultrarapida entro il 2024, le quali si aggiungeranno alle attuali 900, con 2.483 punti da 360 kW su un totale di 5.490.

Da notare come le consegne della "nuova" 001 siano iniziate lo scorso 1° marzo. Rispetto al modello precedente lanciato nel 2021, la Zeekr può vantare una nuova architettura da 800V e la già citata batteria Shenxing da 95 kWh, che è montata esclusivamente sulla variante a trazione integrale. I prezzi della 001 vanno da circa 34.000 euro a 41.000 euro, ma per il momento non ci sono notizie ufficiali sull'arrivo in Europa del modello aggiornato.