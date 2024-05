La gamma Ioniq di Hyundai dovrebbe presto arricchirsi di un terzo modello molto importante: un SUV a sette posti anticipato dalla concept Ioniq Seven e imparentato a livello di piattaforma e dotazioni con la fortunata "cugina" Kia EV9.

Il marchio coreano non ha ancora confermato il nome di questo nuovo veicolo, ma - in base a quanto riportato da Automotive News - la Casa avrebbe deciso di chiamarlo Ioniq 9. Ecco tutto quello che sappiamo.

Come sarà la Hyundai Ioniq 9?

La Hyundai Ioniq 9 sarà un grande SUV a sette posti dal look elegante e raffinato, con un passo lungo e un abitacolo lussuoso. Come si può vedere dalle foto del concept che trovate qui sotto, l'auto di serie dovrebbe avere dimensioni piuttosto importanti e, a livello di design, ispirarsi alle linee mostrate per la prima volta con il concept Ioniq Seven, inclusa l'illuminazione a pixel.

Hyundai Seven Concept al Salone dell'Auto di Los Angeles 2021

Come sarà alimentata la Hyundai Ioniq 9?

Come le altre della famiglia, la Ioniq 9 dovrebbe utilizzare l'architettura E-GMP di Hyundai, anche se la Casa deve ancora confermare tutti i dettagli riguardo i powertrain, che non si differenzieranno molto da quelli presenti sotto alla nuova EV9, dunque non dovrebbero mancare una versione base a trazione posteriore, una a trazione integrale e due tagli di batteria, da 76,1 kWh e 99,8 kWh.

Come per gli altri veicoli elettrici di Hyundai, poi, anche l'architettura dovrebbe essere a 800 volt, con una potenza di ricarica adeguata a un grande SUV da viaggio.

Hyundai Seven Concept, gli interni

Quando arriverà la Hyundai Ioniq 9?

Hyundai non ha ancora confermato la data di lancio della Ioniq 9, ma le ultime informazioni a riguardo suggeriscono che potrebbe debuttare nella prima metà del 2024. In particolare, il magazine Korean Car Blog ritiene che il nuovo maxi SUV coreano si mostrerà per la prima volta in versione definitiva al Busan International Mobility Show, ma l'informazione non è ancora certa e verificata.