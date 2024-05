Il 1° giugno 2024 rappresenterà una data storica per la cinese Nio e, forse, tutto il mondo dell’auto elettrica. Quel giorno, infatti, la Casa orientale lancerà finalmente la sua batteria allo stato semisolido da 150 kWh, con la promessa di regalare oltre 1.000 chilometri di autonomia.

Le consegne dovevano partire due anni fa, nel 2022, ma il Costruttore è stato poi costretto a rinviare i piani. I prototipi dell’accumulatore sono stati pronti solo verso la fine dell’anno scorso, quando Nio è riuscita a eseguire i primi test sulla berlina elettrica ET7, viaggiando per 1.044 km alla velocità media di 83,9 kWh.

A noleggio

E adesso la batteria da 150 kWh si prepara a entrare in vendita. Anzi, a essere noleggiata. Sì, perché la Casa metterà l’accumulatore a disposizione degli automobilisti solo in “affitto”, col prezzo che cambierà in base al pacco batteria da rimpiazzare: 150 yuan (circa 19 euro) al giorno per le vetture che montano la versione da 70-75 kWh e 100 yuan (quasi 13 euro) al giorno per quelle con la versione da 100 kWh.

Interni della Nio ET7

Densità energetica massima

La sostituzione sarà possibile grazie alla tecnologia di scambio moduli del Costruttore, che progetta pacchi batteria delle stesse dimensioni, compreso quello dell’accumulatore semisolido. Le tariffe – sottolineiamo giornaliere – dimostrano che il target di Nio sono automobilisti che intraprendono viaggi lunghi di pochi giorni.

La testata locale CarNewsChina riporta poi che “gli acquirenti di auto Nio hanno la possibilità di acquistare solo l’auto senza batteria e poi noleggiare la batteria con un accordo BaaS (batteria come servizio)”. Da ricordare anche che l’accumulatore ha una densità energetica di 360 Wh/kg, la più alta in Cina.