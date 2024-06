In scena al Laghetto dell’Eur dal 7 al 9 giugno, gli Electric Days di InsideEVs e Motor1 tornano a Roma con l’edizione 2024 – la quarta – per parlare ancora di auto elettrica e dintorni; un appuntamento condito da esposizione delle novità su strada o in arrivo, area bambini, simulatori di guida, concerti e, soprattutto, test drive.

Sono 18 – prestati da 10 marchi – i modelli full electric pronti a essere scoperti: da Audi a Volkswagen, passando per BYD, Tesla e altri, ecco quindi le vetture che potete provare gratuitamente ai prossimi ED.

Come prenotare un test drive

Prima di tutto, vediamo però come riservarsi una guida al fianco di un driver esperto. Andate sul sito electricdays.it, cliccate su “Prenota il tuo test drive” e scegliete l’alimentazione elettrica andando su “Electric”.

A questo punto, si aprirà una schermata dove selezionare il brand o, scorrendo in basso, direttamente il modello, accompagnato dalle informazioni su segmento, motorizzazione e potenza.

Esempio di informazioni sui modelli

Inserite i vostri dati (nome, cognome, telefono, email, area, Cap e ospiti) e premete Invia. Superato questo passaggio, mancano solo le indicazioni su data e ora (sabato 8 dalle 10 alle 20 e domenica 9 dalle 10 alle 18), dopodiché avrete completato la procedura.

I modelli da provare

Andando adesso in ordine alfabetico, Audi porta nella capitale le Q4 e Q8 e-tron, crossover rinnovati in estetica e powetrain, ora più efficienti, mentre BYD e DR mettono a disposizione rispettivamente la berlina elettrica Seal e la piccola 1.0, una delle auto elettriche più accessibili sul mercato.

Arriviamo così a Ford e alla sua Mustang Mach-E, seguita dalle Hyundai Kona elettrica e Ioniq 5 e Ioniq 6, tutte col taglio batteria più capiente. A seguire, turno delle Renault Scenic E-Tech 100% electric e delle smart #1 e #3.

Immancabili poi le Tesla Model 3 e Model Y, con la prima – ovviamente – nella nuova versione “Highland”. Chiudono infine le Volvo EX30 (a trazioni posteriore e integrale) e XC40. Ultima, la Volkswagen ID.3 Pro Performance restyling. Qui le auto ibride e plug-in agli Electric Days.

Marhio Modello Motorizzazione Audi Q4 e-tron 45 e-tron quattro Audi Q8 e-tron 55 e-tron quattro BYD Seal informazione disponibile in loco DR 1.0 EV Ford Mustang Mach-E GT Hyundai Kona EV, batteria da 65,4 kWh Hyundai Ioniq 5 4x4, batteria da 77,4 kWh Hyundai Ioniq 6 4x4, batteria da 77,4 kWh Renault Scenic E-Tech Electric smart #1 Brabus smart #3 Brabus smart #3 Premium Tesla Model 3 informazione disponibile in loco Tesla Model Y informazione disponibile in loco Volvo EX30 Single Motor Extended Range Volvo EX30 Twin Motor Performance Volvo EX40 Single Motor Extended Range Volkswagen ID.3 Pro Performance