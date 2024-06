Ammettiamolo: il rombo di un bel motore endotermico esercita ancora il suo fascino sugli appassionati delle quattro ruote, tanto che - forse - nessun fake sound riuscirà mai a suscitare le stesse emozioni.

Eppure i veicoli full electric rimangono più potenti delle antenate a combustione. Già, ma fin dove possono spingersi le vetture a batteria in termini di velocità e accelerazione? Per rispondere alla domanda, ecco la lista delle auto elettriche più veloci al mondo.

1 - Rimac Nevera

Nata come concept car chiamata Rimac C-Two, la Nevera di serie è una hypercar che fa molto parlare di sé. Dal suo debutto nel 2021, la Rimac Nevera rimane una delle auto più veloci del pianeta grazie a un sistema di motori elettrici quadrupli che producono 1.914 cavalli e 2.340 Nm.

La Nevera impiega solo 1,81 secondi per raggiungere i 100 km/h e 8,25 secondi per raggiungere il quarto di miglio; quando si arriva poi a 9,22 secondi, raggiunge i 300 km/h. Rimac Nevera è, in pratica, più veloce di una Formula 1. La sua produzione è limitata a 150 unità al prezzo di circa 2 milioni di euro.

Da 0 a 100 km/h: 1,81 sec

Velocità massima: 412 km/h

Potenza: 1.914 CV

Coppia: 2.340 Nm

Prezzo: 2 milioni € (stima)

2 - Pininfarina Battista

Un'altra hypercar veloce e completamente elettrica è la Pininfarina Battista. Come la Rimac Nevera, ne verranno costruiti solo 150 esemplari a un prezzo di 2,2 milioni di euro. Pininfarina sostiene che la Battista sia la prima hypercar GT elettrica al mondo.

Grazie a un motore elettrico ad alte prestazioni che aziona ogni ruota e al torque vectoring completo, la Battista produce 1.900 CV e 2.340 Nm di coppia. Ma è un po' più "lenta" a raggiungere i 100 km/h rispetto alla Nevera, con 1,86 secondi. Con la trazione integrale di serie e cinque modalità di guida, Pininfarina stima che la Battista possa raggiungere un'autonomia di 476 km.

Da 0 a 100: 1,86 sec

Velocità massima: 350 km/h (limitati)

Potenza: 1.900 CV

Coppia: 2.340 Nm

Prezzo: 2,2 milioni di euro

3 - Lucid Air Sapphire

Passando agli Stati Uniti, ecco la Lucid Air, nata in California e pluripremiata berlina a quattro porte elegante, spaziosa e veloce. Sebbene la variante Grand Touring abbia un rispettabile tempo da 0 a 100 di 3,0 secondi e un'autonomia fino a 830 km, è il modello Sapphire ad aumentare le prestazioni. Come la Grand Touring, l'Air Sapphire è dotato di una batteria a lunga durata che garantisce un'autonomia di 687 km. Ma il suo propulsore è stato modificato per erogare 1.234 CV (contro gli 819 CV della GT) e richiede solo 1,89 secondi per lo scatto da 0 a 100.

Da 0 a 100: 1,89 sec

Velocità massima: 330 km/h

Potenza: 1.234 CV

Coppia: 2.301 Nm

Prezzo: 232.000 € (al cambio)

4 - Tesla Model S Plaid

Un elenco di veicoli elettrici può definirsi tale senza Tesla? Ovviamente no. La Model S Plaid è una minaccia a trazione integrale e a triplo motore in grado di tenere il passo dei grandi. Con una potenza di 1.020 CV e un'accelerazione a 100 km/h in 2,1 secondi, la Model S Plaid è una concorrente di prim'ordine in termini di prestazioni. E con un prezzo di partenza di 108.990 euro, è come una hypercar scontata con più posti a sedere.

Da 0 a 100: 2,1 sec

Velocità massima: 322 km/h

Potenza: 1.020 CV

Coppia: n/d

Prezzo: 108.990 €

5 - Porsche Taycan Turbo GT con pacchetto Weissach

La Porsche Taycan Turbo GT è l'EV tedesco più veloce di questo elenco. Se equipaggiata con il Pacchetto Weissach, un kit aerodinamico opzionale ma gratuito, la Taycan Turbo GT si trasforma nella versione più veloce e leggera di se stessa.

Attivando l'Overboost Power con Launch Control, la Porsche EV produce 1.034 CV e 1.240 Nm di coppia. Inoltre, utilizzando il metodo di misurazione della potenza di picco, la potenza massima sarà di 1.092 CV per 2 secondi. Le Porsche dotate del pacchetto Weissach stabiliscono sempre nuovi record in pista grazie a dotazioni esclusive come l'alettone posteriore fisso a trama di carbonio e una perdita di peso.

Da 0 a 100: 2,3 sec

Velocità massima: 290 km/h

Potenza: 1.034 CV

Coppia: 1.240 Nm

Prezzo: 249.188 €

6 - Tesla Model X Plaid

Anche se Tesla non detiene più il titolo di produttore del veicolo elettrico più veloce o più potente, la Casa di Elon Musk può trovare conforto nel fatto che quattro dei suoi cinque modelli sono entrati nella lista.

Come la Model S, anche la variante Plaid della Model X ha una potenza di ben 1.020 CV. Essendo però un veicolo più pesante e più alto, la Model X impiega 0,5 secondi in più per andare da 0 a 100 rispetto alla Model S. Tuttavia, nonostante il motore in più e l'aumento della potenza del 52%, la Model X Plaid sacrifica pochi km di autonomia rispetto alla Model X standard, per un totale stimato di 543 km.

Da 0 a 100: 2,6 sec

Velocità massima: 262 km/h

Potenza: 1.020 CV

Coppia: n/d

Prezzo: 115.990 €

7 - Tesla Cybertruck Cyberbeast

Anche se l'opinione pubblica è divisa fra amore e odio verso questo strano modello, tutti concordano sul fatto che il Cybertruck sia uno dei veicoli più particolari da vedere. E lento non è. Il Cybertruck Cyberbeast raggiunge infatti i 100 km/h in 2,6 secondi.

Inoltre, mentre i suoi 845 CV sono impressionanti, i quasi 14.000 Nm di coppia del Cyberbeast sono un pugno allo stomaco. È interessante notare che la velocità massima di 209 km/h è una delle più basse di questo elenco, ma l'autonomia è di 515 km, che diventano 708 km con un range extender.

Da 0 a 100: 2,6 sec

Velocità massima: 209 km/h

Potenza: 845 CV

Coppia: 13.959 Nm

Prezzo: 93.000 € (al semplice cambio)

8 - Lotus Emeya R

Conosciuta in precedenza come Type 133, la Lotus Emeya è l'ultima nata tra i veicoli elettrici del marchio britannico. La nuova ammiraglia è una delle GT più veloci in circolazione, con un tempo da 0 a 100 km/h di 2,78 secondi. In vendita nel Regno Unito e in Europa da quest'anno, la Emeya sarà disponibile dall'anno prossimo anche in altri mercati, tra cui gli Stati Uniti. Il prezzo dell'Emeya R, l'allestimento più potente, parte da 157.200 euro.

Da 0 a 100: 2,78 sec

Velocità massima: 256 km/h (limitati)

Potenza: 905 CV

Coppia: 985 Nm

Prezzo: 157.200 €

9 - Tesla Model 3 Performance

La più "lenta" delle Tesla più veloci, la Model 3 Performance è anche la Tesla più economica. A partire da 55.990 euro, la Model 3 Performance passa da 0 a 100 km/h in 3,1 secondi, con velocità di 262 km/h.

Da 0 a 100: 3,1 sec

Velocità massima: 262 km/h

Potenza: 460 CV

Coppia: n/a

Prezzo: 55.990 €

10 - Lotus Eletre R

La Eletre è il primo SUV in assoluto a portare il marchio Lotus ed è il SUV EV a doppio motore più veloce al mondo. La Eletre R eroga 905 CV e 985 Nm di coppia, gli stessi della Emeya R. È però un po' più pesante della sorella, quindi i suoi valori da 0 a 100 sono inferiori: 2,95 secondi per lo 0-100 km/h. L'autonomia stimata per la variante ad alte prestazioni è di 410-450 km.

0-100: 2,95 sec

Velocità massima: 265 km/h

Potenza: 905 CV

Coppia: 985 Nm

Prezzo: 155.890 €

Le auto elettriche più veloci nello 0-100 km/h

Rimac Nevera - 1,81 sec Pininfarina Battista - 1,86 sec Lucid Air Sapphire - 1,89 sec Tesla Model S Plaid - 2,1 sec Porsche Taycan Turbo GT con pacchetto Weissach - 2,3 sec Tesla Model X Plaid - 2,6 sec Tesla Cybertruck Cyberbeast - 2.6 sec Lotus Emeya R - 2,78 sec Lotus Eletre R - 2,95 sec Tesla Model 3 Performance - 3,1 sec

