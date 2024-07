Quando si parla di retrofit o restomod elettrici, capita spesso che alla base del progetto si usino componenti provenienti da una Tesla. Motori, batterie, elettronica presi da una vettura della Casa guidata da Elon Musk sono affidabili e facilmente reperibili e garantiscono prestazioni adeguate.

L’auto di cui parliamo qui, però, ha una storia un po’ diversa. A vederla sembrerebbe una Mercedes 300SL “Ali di gabbiano” alla quale è stato trapiantato un cuore a zero emissioni. In realtà è una Tesla Model 3 un po’… particolare.

Nessuna Mercedes 300SL è stata maltrattata

Il progetto è firmato S-Klub LA, officina con sede nella California del Sud che si diletta nel prendere auto sportive di diverse epoche e ne modifica carrozzeria, abitacolo e assetto per dare forma a esemplari unici, a volte affascinanti, a volte anche meno.

InsideEVs Mercedes 300SL elettrica by S-Klub LA

Ecco, i ragazzi di S-Klub LA hanno preso una Model 3 e ci hanno costruito sopra una replica della Mercedes 300SL. E qui, un piccolo inciso per confermare che, fortunatamente, nessuna 300SL originale è stata maltrattata.

Dentro resta una Tesla Model 3

La carrozzeria è stata rifatta da zero ed è tutta in fibra di vetro. Da fuori è una “Ali di gabbiano” al 100%, dentro è invece una Model 3 con rivestimenti azzurrini e qualche pannello modificato. Almeno nella parte anteriore, visto che l'auto è rigorosamente a 2 posti.

All'interno dell'abitacolo la parentela con la Tesla Model 3 è evidente

E se porta la classica Stella a tre Punte al centro della griglia anteriore, sul volante è ben visibile la T di Tesla. Non solo: anche il sistema di infotainment presente a bordo è chiaramente quello di una Model 3.

Il tocco della S-Klub LA è evidente anche in altri elementi come i cerchi in lega a stella stile AMG che hanno debuttato sulla E 55 del 1995 o le piastre cromate al posto delle prese d’aria dietro ai passaruota anteriori, dal dubbio gusto, anche solo per la scritta.