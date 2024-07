I restomod elettrici si fanno conoscere sempre di più. Diverse aziende nel mondo, infatti, scelgono quotidianamente di cimentarsi in questo genere di progetti per dimostrare che le auto di un tempo possono avere una seconda vita, anche quando il motore a scoppio giunge alla fine dei suoi giorni.

L'ultimo progetto arriva dagli Stati Uniti, più precisamente dal Maine, dove un appassionato ha scelto come auto donatrice una BMW 2002 degli anni '70. Ecco i dettagli.

Tedesca di un tempo ma a zero emissioni

Il progetto, che potete vedere in queste foto, è opera dell'azienda Nomad Motors. La società americana per prima cosa si è occupata di rimuovere il 2.0 benzina a scoppio, sostituendolo con un motore Netgain Hyper 9HV, in grado di erogare poco più di 122 CV e 220 Nm di coppia come valori di picco.

Nomad Motors BMW 2002 Nomad Motors

Un aumento di potenza notevole rispetto al valore originale di circa 98 CV, che ha permesso di ridurre il tempo di scatto da 0 a 100 km/h di 2 secondi, scendendo a 8,5 secondi complessivi.

Il tutto, in base a quanto dichiarato durante un'intervista rilasciata al magazine Autoblog US, è stato collegato a sei batterie Tesla 18650, raffreddate a liquido e collegate in serie e con una capacità complessiva di 32 kWh.

Per trasmettere l'energia immagazzinata negli accumulatori al motore, infine, Nomad Motors si è occupata di installare anche un convertitore di tensione DC-DC, che ha occupato lo spazio di alcuni componenti meccanici ormai superflui, come per esempio l'alternatore.

Nomad Motors BMW 2002 Nomad Motors

Con cambio manuale

In maniera simile ad altri progetti, anche su quest'auto il progettista ha scelto di lasciare il cambio manuale a 4 marce, rimuovendo però la frizione, in quanto superflua.

Per essere collegata al propulsore a zero emissioni, tuttavia, la scatola del cambio BMW ha necessitato dell'aggiunta di una flangia in alluminio dedicata e costruita per l'occasione.

Nomad Motors BMW 2002 Nomad Motors Nomad Motors BMW 2002 Nomad Motors, il cambio manuale

Se il progetto vi interessa, Nomad Motors ha comunicato che i costi per l'acquisto di tutti i componenti necessari alla conversione possono variare da 20.000 a 40.000 dollari (da 15.000 euro a 35.000 euro), mentre l'auto completa può raggiungere anche i 60.000 dollari (circa 55.000 euro).