Il tempo passa per tutti. Anche per l'auto (non solo elettrica) più venduta al mondo. Con oltre quattro anni di età alle spalle, per la Tesla Model Y è perciò arrivato il momento del classico restyling di metà ciclo.

A dare qualche anticipazione sull'aspetto del nuovo SUV elettrico di Elon Musk e soci è Abomb1997, utente Reddit che pubblica alcune foto-spia del probabile aspetto definitivo della vettura, battezzata temporaneamente come "Juniper".

Posteriore e interni

La prossima Model Y - già beccata in precedenza - si presenta quindi con una barra luminosa a Led rossi a tutta larghezza sul retro, simile a quella dei veicoli Rivian, e una scritta nera "TESLA" che campeggia nella barra luminosa posteriore; le luci di retromarcia sembrano invece alloggiate in un'unità separata.

Spostandoci all'interno vediamo una configurazione dell'illuminazione ambientale simile a quella della Model 3 "Highland", oltre a un cruscotto grigio scuro al posto delle attuali finiture in legno. Si può anche notare un mucchio di cavi sul pavimento, segno che rimane ancora del lavoro da fare prima dell'arrivo in strada.

Non sappiamo però quando il SUV entrerà in vendita. Prendendo per buone le parole del ceo, se ne dovrebbe parlare per il prossimo anno. Sconosciuto resta anche il frontale dell'auto, non immortalato dalle immagini social.

Il render

In ogni caso, se il costruttore texano si ispirasse al restyling della berlina elettrica, la rinnovata Model Y somiglierebbe al render che mostriamo qui sotto, con fari più sottili e un paraurti ridisegnato, insieme a modifiche più sostanziali sotto il cofano.

Tesla Model Y Juniper (render)

Ricordiamo infine che la nuova Model 3 ha ricevuto anche un nuovo sistema di sospensioni e un nuovo materiale fonoassorbente che la rende più silenziosa all'interno; è probabile che il SUV riceva lo stesso trattamento. C'è poi il capitolo volante, probabilmente lo stesso della Model 3 Highland