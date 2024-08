Il Progetto Manhattan è quello che negli Anni '40 sviluppò il primo ordigno nucleare della storia, difficile non averne mai sentito parlare. Oggi torna alla ribalta perché un ex sito nucleare top secret del Progetto, che si trova nello Stato di Washington, sarà trasformato in un parco solare da 1 GW.

Il Dipartimento dell'Energia degli Stati Uniti (DOE) collaborerà con la Hecate Energy, un'azienda di Chicago (Illinois) specializzata nella fornitura di energia verde, però a quanto pare i termini del contratto possono essere sempre rivisti.

Il progetto

Il sito solare di Hanford, nello Stato di Washington, è stato fondato nel 1943 e copre un'area 8.000 acri. Si trova in una sezione di deserto semi-arido lungo il fiume Columbia che all'epoca del Progetto Manhattan, durante la Seconda Guerra Mondiale, era una sede top secret dove i reattori nucleari producevano plutonio per le prime bombe atomiche del mondo.

La bonifica odierna rientra nell'iniziativa Cleanup to Clean Energy lanciata a luglio 2023 con lo scopo di riqualificare parti dei terreni di proprietà del Dipartimento dell'Energia degli Stati Uniti precedentemente utilizzati nel programma di armi nucleari. E' uno degli aspetti dell'amministrazione Biden-Harris, sotto cui sono stati aggiunti alla rete circa 90 GW di capacità solare, sufficienti ad alimentare circa 13 milioni di abitazioni.

Il contratto

Per scegliere proprio la Hecate Energy sono state valutate e classificate molte proposte e l'accordo è ancora in via di definizione. Il DOE infatti ha tenuto a sottolineare che potrebbe annullare le negoziazioni e rescindere la selezione per qualsiasi motivo durante questo periodo.

La Segretaria all'Energia degli Stati Uniti Jennifer Granholm ha commentato: "Il DOE sta trasformando migliaia di acri di terreno nel nostro sito di Hanford in un fiorente centro di generazione di energia solare senza emissioni di carbonio, dando il buon esempio nella pulizia del nostro ambiente e offrendo nuove opportunità economiche alle comunità locali".