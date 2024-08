Che Donald Trump non fosse un fervente sostenitore della mobilità elettrica è cosa nota da tempo. Per non lasciare alcun dubbio il candidato repubblicano alle presidenziali statunitensi ha sottolineato la cosa nel corso di un'intervista, dichiarando "Sono contro chiunque abbia un'auto elettrica".

Affermazione arrivata al termine di una frase nella quale Trump commentava il sostegno datogli da Elon Musk, confermando l'amicizia tra i due. Nonostante sull'auto elettrica abbiano visioni diametralmente opposte.

Amici/nemici

Ma qual'è il vero rapporto tra Musk e Trump? Secondo indiscrezioni raccolte dal Wall Street Journal il numero uno di Tesla avrebbe istituito un fondo per sostenere la campagna dell'ex presidente, cosa però smentita da Musk. Che i rapporti tra i due siano cordiali non è un mistero, come evidenziato per esempio dalla riapertura dell'account Twitter di Trump poco dopo l'acquisizione del social network da parte dell'imprenditore sudafricano. O delle voci che lo vorrebbero come consigliere nell'eventuale nuova amministrazione repubblicana.

Solo rumors, che cozzano però con la dichiarazione di Trump. Secondo il quale già oggi negli Stati Uniti "Ti obbligano ad acquistare un'auto elettrica". Che Biden veda di buon occhio la transizione è un conto, ma in nessuno dei 50 stati agli automobilisti è vietato comprare auto con motori termici.

Intanto però Musk non può certo stare tranquillo perché, al di là delle interviste, nei piani di Trump c'è quello di imporre dazi sulle auto prodotte in Messico, paese dove dovrebbe sorgere la nuova fabbrica Tesla.