Honda Motor Co. e Yamaha Motor Co. hanno annunciato di aver raggiunto un accordo per un'alleanza riguardo gli scooter elettrici e in particolare la fornitura da parte della prima azienda alla seconda di motocicli a zero emissioni per il mercato giapponese.

In base alle prime informazioni rilasciate dalle due società, si tratta dell'Honda EM1 e: e dell'Honda Benly e:. Le due aziende ora procederanno con ulteriori discussioni per la firma di un accordo formale.

Un'accordo che ha radici lontane

L'inizio delle discussioni riguardo questo accordo è avvenuto tra le due aziende nell'ottobre 2016, quando le due Case giapponesi hanno avviato il dialogo per portare a termine una possibile alleanza commerciale nel mercato giapponese inerente i motocicli leggeri (equivalenti dei nostri 50cc) a batteria.

Le principali aree di discussione comprendevano sia la fornitura dei modelli EM1 e: e Bently e: da parte di Honda, sia la possibilità futura di uno sviluppo congiunto dei modelli di prossima generazione, ma anche la collaborazione per la diffusione di questo genere di due ruote anche nel resto del mondo.

Honda EM1 e:

Con batteria intercambiabile

Entrambi i modelli che Honda metterà a disposizione di Yamaha saranno nella versione con batteria intercambiabile, una tecnologia presentata dall'azienda nel 2021 e sviluppata insieme a Kawasaki Heavy Industries, Ltd. e Suzuki Motor Corporation.

Si tratta dell'Honda Mobile Power Pack e:, un accumulatore dalla capacità variabile in funzione del veicolo sotto il quale deve essere installato e che la Casa ha già ampiamente testato sul piccolo scooter EM1 e: di cui abbiamo già parlato (che è già in vendita in Italia con un prezzo di di 3.199 euro), in versione da 29,4 Ah per 41,3 km di autonomia massima.