La ricerca sulle batterie oggi guarda sempre più a orizzonti come lo stato solido, gli ioni di sodio e i polimeri sintetici, ma la "vecchia" tecnologia a base di litio non ha ancora esaurito il suo potenziale di sviluppo.

Lo ha dimostrato Forge Battery, società che fa capo alla Forge Nano, specializzata in ricerca sui materiali, la quale ha ultimato i primi prototipi di un nuovo tipo di batteria al litio con densità energetica e capacità di ricarica notevolmente migliorate.

Fino a 300 Wh/g

La nuova batteria, siglata 21700 ma nota come "Gen. 1.1 Supercell" e attualmente in fase di collaudo presso alcune aziende partner di Forge Battery, annuncia una densità energetica di 300 Wh/kg, il 20% in più rispetto alle diffuse 18650 che arrivano a 250 Wh/kg, pur mantenendo la formulazione classica.

Tra i segreti di queste performance ci sono una serie di accorgimenti come lo speciale rivestimento ultrasottile chiamato Atomic Armor realizzato grazie alla competenza dell'azienda madre nelle nanotecnologie.

La batteria, composta da un catodo NMC 811 in litio-nichel manganese-cobalto e un anodo in grafite e ossido di silicio (SiOx), ha inoltre una capacitò di ricarica migliorata che consente di completare il processo in appena 10 minuti mantenendo la durata standard e ha già ottenuto sia la certificazione UN 38.3 che UL 1642, per la sicurezza nell'utilizzo per il trasporto.

Gli ordini sono già fioccati

La Gen. 1.1 Supercell è stata sviluppata per l'impiego in una ampia gamma di applicazioni che spazia dai veicoli pesanti e fuoristrada alle motociclette fino all'ambito aerospaziale.

La produzione commerciale dovrebbe prendere il via nel 2026 nella nuova Gigafactory in costruzione a Morrisville, North Carolina. Forge Battery ha infatti un portafoglio di preordini che ammonta già oggi a qualcosa come 24 GWh l'anno.

Secondo Barbara Hughes, vicepresidente del dipartimento batterie di Forge Nano, questa nuova frontiera permetterà all'azienda di ottenere un ruolo di primo piano nella fornitura di batterie per impieghi di trasporto: