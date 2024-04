Il leader globale giapponese delle moto Yamaha ha depositato un brevetto per una nuova due ruote da cross elettrica.

A giudicare dai disegni potrebbe essere basata sulla piattaforma che l'azienda sta sviluppando da tempo e che ha già dato vita al primo modello di serie, ovvero la TY-E, ma potrebbe essere dotata di un motore più potente dall'accelerazione istantanea.

Una sfida importante

Quando si tratta di sviluppare moto elettriche, la sfida è sempre la stessa: cercare di mantenere la familiarità di utilizzo rispetto alle moto a benzina, soprattutto quando si parla di fuoristrada.

La padronanza della moto sui percorsi e sui tracciati da cross, infatti, richiede un grande controllo della trazione e l'unico modo in cui i piloti possono farlo è attraverso l'acceleratore.

Per questo motivo, solitamente, in queste circostanze si tende a disattivare il sistema ABS e il controllo di trazione per evitare inutili tagli di potenza, ma non solo. Oltre a questo, infatti, negli ultimi anni le aziende hanno ideato alcune soluzioni innovative per fornire una coppia extra quando i piloti ne hanno più bisogno.

Disegno del brevetto della moto elettrica Yamaha

Nel caso del brevetto depositato da Yamaha, la prossima moto da cross elettrica erede della TY-E (che vedete in copertina e qui sotto) dovrebbe essere dotata di uno smorzatore di torsione di ultima generazione. Si tratta di un dispositivo integrato nella trasmissione della moto che consiste in una coppia di rotori collegati da molle.

Questi rotori dovrebbero essere in grado di girare in direzioni opposte l'uno all'altro, accumulando molta energia potenziale. Quando necessario, poi, il dispositivo dovrebbe consentire al biker di rilasciare i due rotori attraverso un pulsante, che a loro volta dovrebbero essere in grado di imprimere una breve forza supplementare sulla ruota posteriore, tanto da consentire alla moto di effettuare salti o di uscire dalle curve agevolmente.

La precedente generazione di Yamaha TY-E

Meglio delle moto a benzina?

L'obiettivo di questo nuovo progetto dovrebbe essere chiaramente quello di migliorare la sensazione di accelerazione, senza aggiungere peso eccessivo alla catena cinematica, quindi senza aumentare le dimensioni del powertrain.

Ma quali saranno le montagne progettuali da oltrepassare per far si che questo dispositivo arrivi a tutti gli effetti sulla prossima moto elettrica da cross di Yamaha?

Gli ingegneri giapponesi dovranno sicuramente trovare un modo per integrare il dispositivo nei comandi della moto in un modo "a portata di dita", magari simile ai dispositivi di holeshot che vediamo nelle due ruote della MotoGP (ovvero quei sistemi ideati per far abbassare il posteriore della moto in partenza o in alcune fasi di guida, andando a limitare il trasferimento di carico per ottenere maggiore trazione). Per saperne di più bisognerà attendere.