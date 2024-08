Tra due anni a Los Angeles i taxi volanti saranno realtà. Le amministrazioni locali e i produttori si stanno muovendo in quella direzione ed è quindi probabile che ai Giochi olimpici del 2028 già saranno ben collaudati.

Lo sviluppatore di eVTOL Archer Aviation (con sede in California) sta rapidamente salendo in cima a un nuovo settore in forte espansione nella mobilità aerea sostenibile ed ha appena presentato il piano che intende sviluppare per la California meridionale.

L'obiettivo è offrire vertiporti strategicamente posizionati che permetteranno ai residenti di compiere in 10-20 minuti il tragitto che in auto solitamente richiede 1 o 2 ore.

Dove saranno i vertiporti

Nell'area metropolitana di Los Angeles dovrebbero sorgere quindi decine di vertiporti (per ora in Italia ne sono in programma 4 a Milano e uno a Roma), in lizza ci sono le zone di LAX Airport, Orange County, Santa Monica, Hollywood, Burbank, Long Beach, Van Nuys e l'Università della California (USC).

Inoltre, Archer (di cui Stellantis è azionista) è in trattativa con l'organizzazione NFL, i Los Angeles Rams, per valutare la realizzazione di vertiporti esclusivi a Woodland Hills e Hollywood Park, un distretto di circa 300 acri vicino allo stadio SoFi, dove giocano i Rams e i Chargers.

Archer Midnight eVTOL x Stellantis

Voli anche internazionali e commerciali

A giugno Archer ha stretto un accordo storico con la Signature Aviation, un'importante rete di terminal aeroportuali privati, per individuare opportunità immediate per il lancio di servizi di taxi aerei eVTOL negli Stati Uniti e nel mondo.

La società sta stringendo accordi di cooperazione su vari fronti per arrivare al più presto a reti di volo internazionali che colleghino gli USA agli Emirati Arabi Uniti e alla Corea del Sud.

Alcuni di questi accordi includono piani per operazioni di taxi aerei commerciali eVTOL con United Airlines a Chicago e, più di recente, Southwest Airlines a Los Angeles. Il velivolo di punta Midnight eVTOL di Archer ha infatti già ricevuto una certificazione Parte 135 dalla FAA in rotta verso operazioni di volo commerciale bonafide.