La super sportiva di BYD ha superato le aspettative. Fonti cinesi fanno sapere che la Yangwang U9 presentata a inizio 2024 ha iniziato in modo più che promettente i test in pista, raggiungendo una velocità massima di ben 375,12 km/h.

Si tratta di un notevole "extra" rispetto ai 309 km/h che erano stati dichiarati dal Costruttore al momento del lancio.

Il riscaldamento in vista del Nurburgring

A confermare il record stabilito dalla U9 è un video pubblicato su X dall'analista di mercato cinse ThinkerCar. Secondo quanto riferito, il giro su pista è stato ottenuto con una temperatura dell'aria di 25°C e un'umidità del 57%.

Tra l'altro, i test in pista potrebbero essere stati solo un "riscaldamento" in vista di qualcosa di più grande. Di recente, infatti, sono state avvistate al Nurburgring due U9 ed è quindi probabile che BYD stia cercando il primato all'Inferno Verde, il quale potrebbe essere comunicato ufficialmente nelle prossime settimane.

A tal proposito, ricordiamo che la U9 deve battere il tempo di 7:05 stabilito dalla Rimac Nevera per potersi fregiare del titolo di elettrica più veloce del circuito tedesco.

I suoi segreti

Record o meno, la Yangwang U9 ha caratteristiche veramente incredibili. La creatura più estrema mai sfornata (finora) da BYD ha un powertrain composto da quattro motori elettrici (uno per ogni ruota) da 240 kW l'uno, per un totale di 1.305 CV e 1.680 Nm.

YangWang U9

Capace di scattare da 0 a 100 km/h in 2,36 secondi, la U9 è dotata di una batteria da 80 kWh che consente un'autonomia di 450 km nel ciclo cinese CLTC. Inoltre, l'architettura da 800 Volt consente ricariche rapidissime, con la possibilità di passare dal 30 all'80% in 10 minuti.

I primi esemplari stanno raggiungendo le concessionarie cinesi in queste settimane, con un prezzo di partenza di circa 140.000 euro. Al momento, non si parla di uno sbarco in Europa.