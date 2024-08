Il settore europeo dei leasing di auto elettriche rischia di entrare in una crisi piuttosto profonda. In base a quanto riportato da Reuters, la causa del problema sarebbe il basso valore di rivendita delle auto elettriche usate, che avrebbe costretto le società di leasing europee a raddoppiare i canoni negli ultimi tre anni, a parità di auto e allestimento.

Secondo l'agenzia stampa, il problema sarebbe già in uno stato piuttosto avanzato, tale da indurre alcune aziende a pensare addirittura di abbandonare del tutto l'attività.

Auto poco redditizie?

Ma perché le auto elettriche usate non riescono a mantenere un valore futuro piuttosto elevato?

Secondo gli esperti di Reuters che hanno analizzato la questione, il problema sarebbe per gran parte causato dalle batterie di oggi, che rischiano di diventare obsolete a livello di chimica e tecnologia già nell'arco di tre o quattro anni, un aspetto quest'ultimo che avrebbe praticamente obbligato le società nell'ultimo periodo ad aumentare i canoni per sopperire alla mancanza di guadagno futuro generato dalla rivendita a privati.

La conseguenza di tutto questo è che gli elevati canoni di leasing per le auto a zero emissioni le avrebbero rese gradualmente meno "attraenti" agli occhi degli utenti, soprattutto rispetto alle termiche.

Auto elettriche a noleggio

C'entrano anche le auto cinesi

La generale incertezza nell'obsolescenza delle batterie, tuttavia, non sarebbe l'unico problema di questa storia secondo Reuters.

Per gli esperti, infatti, ci sarebbero anche altri rischi correlati, come la riduzione dei prezzi delle auto nuove in stile Tesla e l'importazione di auto elettriche economiche dalla Cina, due cose che potrebbero portare a un ulteriore calo dei prezzi dell'usato nel prossimo futuro.

Come il mercato evolverà nei prossimi anni non è ancora chiaro del tutto, ma Reuters ha specificato nel suo approfondimento che le società di noleggio interpellate fino a oggi hanno rifiutato di commentare la questione. Non resta dunque che continuare a monitorare il settore.