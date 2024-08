Evergrande New Energy Vehicle, la divisione del colosso dell’immobiliare cinese che voleva lanciarsi nel mondo della mobilità elettrica, ha appena dichiarato che due unità dovranno dichiarare bancarotta.

È la dimostrazione che per quanto in Cina l’auto elettrica abbia successo e per quanto si disponga di risorse finanziarie enormi, il successo non è garantito. Anzi.

Evergrande non farà la sua auto elettrica

Il fatto è che Evergrande aveva un piano ambizioso per debuttare nel campo delle auto elettriche ma, complice la crisi del mercato immobiliare che ha investito il Paese del Dragone negli ultimi anni, ha poi dovuto rivedere la propria strategia. Fino al punto che gli investitori, recentemente, hanno chiesto che il tribunale ne dichiarasse il fallimento.

Conseguenza di questa azione: il crollo del 7% delle azioni in un solo giorno. Oltre a Evergrande New Energy Vehicle, a pagare le conseguenze di questa azione è stata anche Evergrande Smart Automotive. I giudici si sono espressi in questo senso a seguito di un’udienza dello scorso 2 agosto.

Evergrande Hengchi 5: l'unico veicolo elettrico prodotto dal gruppo cinese

La fine di un sogno

L’idea di Evergrande di lanciarsi nel mercato dell’auto elettrica nasce ufficialmente il 28 agosto del 2019. Tra anni dopo, nel marzo del 2022, la Casa cinese (che ha sede anche in Svezia) ha ottenuto l’autorizzazione alla commercializzazione di un SUV, chiamato Hengchi 5.

La produzione sarebbe dovuta quello stesso mese. Poi è slittata a settembre 2022 ed è rimasta attiva fino a dicembre 2023. Poi, per le succitate difficoltà economiche, Evergrande si è vista costretta a fermare le linee.

Pensare che a marchio Hengchi erano già state presentate 8 concept: SUV e berline che coprivano tutti i segmenti di mercato e che, oggi è certo, non vedranno più la luce. A maggio di quest’anno si è aggirata la voce di un possibile investitore che potesse risollevare le sorti del costruttore cinese, ma l’affare non si è mai concretizzato e ora la chiusura dei battenti è vicinissima.