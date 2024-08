La Lucid Air in ricarica

Tom Moloughney, storico redattore InsideEVs US ed esperto di ricarica, ha recentemente sottoposto una Air Grand Touring 2024 a uno dei suoi famosi test di autonomia a 70 miglia orarie. Questo è lo stesso modello di Air che Tom e io abbiamo guidato da New York a Boston e ritorno in un giorno, anche se non è esattamente la stessa auto: il mio tester aveva le ruote da 20 pollici, con un'autonomia stimata dall'EPA di "solo" 480 miglia (772 km).

745 km con una carica di batteria

Ora però Tom ha ottenuto la versione giusta. Questa ha ruote da 19 pollici, che le danno un'autonomia stimata dall'EPA di 516 miglia (830 km) e la rendono l'auto elettrica a più lunga percorrenza che si possa acquistare. L'autonomia totale è addirittura superiore a quella di molte auto a benzina, anche se viene battuta da diversi ibridi, ibridi plug-in e camion di grossa cilindrata. Ma nel mondo elettrico, l'Air Grand Touring non ha rivali.

Tanto che Tom ha dovuto fare questo test di notte, perché l'auto funziona così a lungo che il traffico dell'ora di punta mattutina o serale lo avrebbe reso impossibile. (Tom ha più impegno di me; a me piace dormire). Ma così facendo, è riuscito a far viaggiare l'Air Grand Touring per ben 463 miglia (745 km) con un pieno di batteria a 70 miglia orarie.

Grande efficienza

È davvero impressionante, ma per me non è sorprendente. Da tempo sapevamo che l'Air Grand Touring era in grado di percorrere distanze incredibili senza fermarsi. Infatti, nel nostro viaggio NYC-Boston-NYC all'inizio di quest'anno, abbiamo percorso circa 460 miglia (740 km) in un solo giorno. Ci siamo fermati per la ricarica rapida, ma sinceramente ci è sembrata più una precauzione che una necessità. Scommetto che l'auto avrebbe potuto fare tutto in una volta sola, se fossimo stati abbastanza attenti.

Forse ancora più importante, la Lucid Air dimostra che l'efficienza, e non le dimensioni della batteria, è il modo in cui si vince la sfida. Alla fine del test, il suo Air Grand Touring ha ottenuto l'impressionante valore di 4,1 miglia per chilowattora, ovvero 15,1 kWh/100 km. Per chi considera "buono" tutto ciò che supera le 3,0 miglia per chilowattora (20,7 kWh/100 km), il fatto che la Lucid sia riuscita a ottenere questi numeri in autostrada (quando i veicoli elettrici sono meno efficienti) dimostra quanto sia legittima.

L'efficienza della Lucid Air

Ci sono poche auto che si avvicinano a ciò che l'Air Grand Touring può fare in questo momento. Una di queste è la Mercedes-Benz EQS, che nonostante le sfide del marchio in materia di veicoli elettrici è un mostro di autonomia, e la Tesla Model S; lo stesso vale per la sua età. Ma al momento la Lucid è quella da battere.