Lucid produce alcune delle auto elettriche più efficienti attualmente in commercio. Un risultato ottenuto combinando diverse innovazioni alle quali le concorrenti non hanno accesso. Questo perché la Casa californiana ha sviluppato e realizzato internamente tutti i componenti chiave, invece di affidare lo sviluppo a terzi.

Nel tentativo di migliorare costantemente l'efficienza dei suoi veicoli, l'azienda ha recentemente annunciato che l'Air Pure, la versione più efficiente ed economica della berlina Air, ha raggiunto le 5 miglia per chilowattora (8,04 km/kWh). Dopo l'annuncio, Peter Rawlinson, CEO di Lucid, ha pubblicato su LinkedIn un grafico che mostra quanto l'Air sia in vantaggio rispetto alle principali berline elettriche rivali, Tesla Model S, Porsche Taycan e Mercedes-Benz EQS.

Scontro alla pari

Nel grafico vengono illustrati i valori relativi alle varianti più efficienti delle tre berline elettriche rivali. Rawlinson ha dichiarato che Lucid è talmente avanti che, se le tendenze attuali verranno mantenute, ci vorranno anni prima che possa essere raggiunta dagli altri brand.

"L'efficienza è di fondamentale importanza per realizzare un'auto elettrica: più leggera, più spaziosa e con una maggiore autonomia e incide direttamente sui costi di produzione. Pertanto, l'efficienza è probabilmente la cartina di tornasole più valida della capacità tecnologica di base di un'azienda nel campo degli EV".

Secondo il grafico, la seconda migliore in termini di efficienza è la Tesla Model S che, in base alla tendenza attuale, sarebbe in grado di eguagliare l'efficienza attuale della Lucid Air Pure tra otto anni, nel 2032. Tuttavia, se anche la Casa californiana dovesse continuare a crescere con il ritmo attuale - come mostrato nel grafico - potrebbe raggiungere le 5,34 miglia per kWh (8,59 km/kWh).

La Model S è comunque un'elettrica decisamenteefficiente, soprattutto se si considera il fatto che non dispone dell'architettura a 900 Volt di Lucid e nemmeno di una piattaforma a 800 Volt come la Porsche Taycan. Quest'ultima è molto indietro rispetto all'Air nel grafico di Rawlinson, dove non è efficiente quanto la Mercedes EQS da 400 Volt.

Negli ultimi mesi Peter Rawlinson ha rilasciato molte dichiarazioni pubbliche in cui ha sottolineato le aree in cui Lucid è in vantaggio rispetto al gruppo delle concorrenti e la sua fiducia nel successo del marchio. Ha anche criticato Tesla e il suo CEO in diverse occasioni, ha sottolineato le carenze delle Case automobilistiche cinesi e ha annunciato i piani dell'azienda per diventare mainstream con il lancio di una berlina di medie dimensioni e di un crossover. Fino ad allora, l'azienda si sta concentrando sull'avvio della produzione del Gravity che, secondo Rawlinson, sarà il miglior SUV del mondo.