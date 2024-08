Quanto sta puntando Rivian sulla R2? Tantissimo. E per capirlo basta dare un'occhiata ai progetti per lo stabilimento di Normal, in Illinois, dove verrà prodotto il secondo modello della gamma del Costruttore americano che vedremo anche in Europa tra il 2026 e il 2027.

Infatti la Casa ha ottenuto il via libera per espandere l'impianto e aggiungere una nuova struttura da 1,14 milioni di metri quadri, pari a circa 160 campi da calcio.

Il piano

Il Consiglio comunale di Normal ha votato lunedì 19 agosto a favore dell'espansione dello stabilimento Rivian. Le modifiche al piano regolatore includono un nuovo edificio dedicato esclusivamente alla realizzazione della R2 da 1,14 milioni di metri quadri a est dello stabilimento principale.

Rivian R2

In generale è prevista l'espansione dell'attuale stabilimento da 3,8 milioni di metri quadri di 208.000 metri quadrati, pari a circa il 5%. Le aggiunte comprendono un sistema di trasporto che collega l'attuale edificio di Rivian al nuovo impianto, che è già in fase di sviluppo.

Rivian ha ottenuto anche l'approvazione per quattro nuovi parcheggi. Tre di questi sono destinati ai dipendenti, mentre uno è riservato ai nuovi veicoli in attesa di essere spediti.

Quello che sappiamo sulla R2

Rivian ha presentato a marzo R2 e R3. Con un prezzo di partenza previsto di 45.000 dollari (41.000 euro), la R2 costa quasi la metà degli attuali SUV R1S e pick-up R1T di Rivian.

Il brand prevede di produrre 155.000 unità all'anno, ossia il doppio di R1T e R1S. Come detto, lo vedremo anche in Europa, anche se le sue caratteristiche specifiche non sono ancora state annunciate.

Lunga 4,72 metri, la R2 potrebbe essere dotata di batterie di nuova generazione e avere un'autonomia di circa 500-600 km. Anche se mancano ancora dei dati ufficiali, il modello ha già convinto oltre 100.000 clienti a effettuare un pre-ordine.