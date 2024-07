Rivian ha trovato una sua dimensione. La startup dell’auto elettrica guidata da RJ Scaringe ha superato gli scogli iniziali e dopo qualche anno passato a produrre i suoi modelli più grandi ed esclusivi come il SUV R1S e il pick-up R1T (oltre ai furgoni elettrici di Amazon) si appresta ora a diversificare la gamma.

Il ceo ha fatto sapere che nel 2026 arriverà il SUV R2, che si piazza un gradino sotto alla R1T, e a seguire toccherà ai modelli ancor più compatti della famiglia R3, inclusa la R3X, quella più sportiva di tutte. Anzi, sarà proprio la R3X la prima a debuttare dell’intera famiglia delle “piccole”.

Una nuova piattaforma in arrivo

Protagonista del podcast Decoder del sito americano The Verge, Scaringe ha persino fatto sapere che nei piani aziendali la R3X arriverà il prima possibile: subito dopo la R2.

Gli interni della Rivian R3X

In effetti, non ci sono grandi vincoli tecnici. Le nuove Rivian, R2 o R3 che siano, nasceranno su una nuova piattaforma condivisa e avranno anche le stesse batterie e gli stessi motori. Le tempistiche dei vari esordi saranno quindi dettate più dal marketing che da altri fattori.

I modelli R2 e R3 saranno anche quelli con cui Rivian sbarcherà in Europa. Si pensa che il debutto sui mercati del Vecchio Continente avverrà nel 2026 o, al più tardi, nel 2027, un anno dopo quello in Nord America.

Rivian R2

Si può contare su Volkswagen

Se Scaringe ha confermato che la Casa alla sua guida sarà in grado di tenere fede alle strategie di crescita lo si deve anche all’accordo siglato di recente con Volkswagen, che investirà in Rivian fino a 5 miliardi di dollari (oltre 4,5 miliardi di euro) per creare una joint venture che lavori sulla realizzazione di tecnologie dedicate ai veicoli elettrici del futuro.

L’operazione porterà il gruppo tedesco a detenere fino al 25% di Rivian, attestandosi come maggiore azionista davanti ad Amazon, che già ne possiede il 16%.