Iniziano le consegne in Cina dell'Avatr 012. L'ammiraglia elettrica progettata (anche) da Huawei è stata presentata nello scorso 21 agosto all'evento "Avatr Brilliant Night" a Shanghai e, in questa prima fase di vendita, sono previsti solamente 700 esemplari, tutti caratterizzati da una dotazione molto speciale.

In vendita all'equivalente di circa 90.000 euro, ogni Avatr 012 viene venduta con una borsa firmata da Dior.

Ammiraglia "intelligente"

La 012 è strettamente imparentata con la quasi omonima 12, un modello che abbiamo visto dal vivo in Europa al Salone di Monaco 2023. Non a caso le dimensioni sono le stesse, con una lunghezza di 5,02 m, una larghezza di 2 m, un'altezza di 1,45 m e un passo di 3,02 m.

Avatr Avatr 012, il frontale Avatr Avatr 012, il tre quarti posteriore

Anche gli esterni sono molto simili alla 12. Sulla 012, però, c'è una serie di tocchi specifici, come la verniciatura "argento liquido" e una fanaleria leggermente diversa, con ogni proiettore composto da 10.500 punti luminosi. Al centro della griglia, invece, troviamo un LiDAR, "l'occhio" della vettura che comanda tutti i sistemi di assistenza alla guida, assieme agli altri due sensori posizionati sui passaruota.

Si viaggia nel lusso

L'abitacolo è tra i più lussuosi in assoluto tra tutti i modelli elettrici cinesi visti finora. Il tetto presenta un rivestimento in tessuto con centinaia di punti luminosi che ricordano il padiglione di una Rolls-Royce, mentre i rivestimenti in pelle Nappa e alcantara sono di grande lusso.

Avatr Avatr 012, gli interni

La dotazione tecnologica dell'Avatr è di altissimo livello, col sistema operativo HarmonyOS 4 di Huawei che alimenta il display centrale da 15,6" e uno schermo a scomparsa per i passeggeri posteriori da 35,4" con risoluzione in 4K.

Il powertrain è il DriveONE di Huawei e comprende un pacco batteria Qilian 5C di CATL, la cui capacità non è stata dichiarata. Tuttavia, secondo Avatr, la ricarica rapida in corrente continua permette di passare dal 30% all'80% in 10 minuti.

Non vengono forniti dettagli sui motori elettrici, anche se, secondo alcuni media cinesi, la 012 potrebbe avere 570 CV e 650 Nm, grazie alle due unità elettriche, quasi come la 12 vista a Monaco. L'autonomia, invece, è di 650 km nel ciclo CLTC.