Anche la californiana Lucid punta a diventare un costruttore mainstream di auto elettriche. Asso nella manica della Casa americana sarà il lancio di vetture di medie dimensioni dal prezzo di 50.000 dollari, più accessibile degli attuali 69.900 dollari chiesti per la berlina Air.

Stando infatti alle ultime uscite, la Casa ha in cantiere un intero "programma di medie dimensioni", che porterà alla nascita di tre modelli entry level, di cui due pensati per rivaleggiare con le Tesla Model 3 e Model Y. Il terzo è invece un mistero.

Sarà un fuoristrada?

Parlando con Derek Jenkins, vicepresidente senior del design dell'azienda, la testata d'oltreoceano CarBuzz dà però qualche anticipazione. Jenkins ammette che in Lucid sono "grandi fan delle wagon", anche se il segmento è in declino e il costruttore non può rischiare lo sviluppo di un veicolo con poco mercato.

Probabile poi che l'auto non sia neanche una sportiva. Quindi? Jenkins si sbilancia solo dopo, parlando dei fuoristrada, segmento che "continuerà a modificarsi ed evolversi". Questo potrebbe restringere il campo a un qualche tipo di modello ad alta velocità e potenzialmente progettato per l'offroad. Con qualcuno che ipotizza già il nome: Lucid Ocean.

Insieme al crossover anti-Model Y

Jenkis aggiunge ancora che "ci saranno prodotti che cercheranno di soddisfare i margini dell'offroading, come il rock crawling, insieme ai normali crossover". La Casa avrà quindi un "normale crossover" in gamma sottoforma di rivale della Model Y, mentre il veicolo destinato all'offroad potrebbe essere qualcosa di simile ai Rivian R2.

Con l'obiettivo di vendere 1 milione di auto all'anno, sembra che Lucid abbia fatto bene i compiti a casa prima di scegliere i segmenti dove espandersi, immaginando che i fuoristrada crescano nel giro di pochi anni. Non si sa quando vedremo il veicolo in strada, ma potrebbe essere presentato insieme agli altri due, in produzione entro fine 2026.