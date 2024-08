Il caldo Sole estivo non illumina il mercato dell’auto elettrica in Europa, che anche a luglio registra numeri sostanzialmente stagnanti: solo 139.657 le vetture full electric vendute nello scorso mese nel Vecchio Continente (Unione europea, Regno Unito e organizzazione Efta), con un calo del 5,9% rispetto allo stesso periodo del 2023, quando le immatricolazioni avevano raggiunto quota 148.348.

Segno “meno” anche per il market share, in perdita dello 0,9% e fermo al 13,6%, contro il 14,5% di luglio dell’anno scorso. Cifre in controtendenza al resto delle alimentazioni, che – grazie a 1.025.290 affari conclusi – crescono dello 0,4%.

Colpa soprattutto del crollo in Germania (-36,8%), dove gli automobilisti sono orfani degli incentivi all’acquisto da ormai 8 mesi, mentre segnali positivi arrivano dagli altri big 4 (Italia a +4,5%, Francia a +1%, Spagna a +12,4% e Regno Unito a +18,8%).

Le vendite di auto elettrice in Europa (luglio 2024)

Regione Vendite Quota di mercato Europa 139.657

(-5,9%) 13,6%

(-0,9%) Italia 4.266

(+4,5%) 3,4%

(+0%) Francia 17.030

(+1%) 13,5%

(+0,4%) Germania 30.762

(-36,8%) 12,9%

(-7,1%) Spagna 3.827

(+12,4%) 4,6%

(+0,4%) Regno Unito 27.335

(+18,8%) 18,5%

(+2,5%)

Le vendite di auto elettriche in Europa (gen-lug 2024)

Un po’ meglio i dati sul cumulato di gennaio-luglio, che da un lato parlano di +0,6% nelle vendite, ma dall’altro riportano -0,5% nella quota di mercato.