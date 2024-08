Finito l'effetto incentivi, le vendite delle auto elettriche in Italia tornano a registrare numeri insufficienti. Sono 4.292 le immatricolazioni delle vetture full electric nella Penisola a luglio, contro le 13.415 di giugno, quando l'Ecobonus destinato alla fascia 0-20 g/km di CO2 - esaurito in 9 ore - aveva dato un bel boost al mercato delle zero emissioni.

La quota di mercato scende così al 3,4%: meno della metà dell'8,3% del mese prima. Di positivo c'è solo la crescita del 4% nel confronto con luglio 2023: 4.127 le vendite di allora, col market share fermo sempre al 3,4%.

Il cumulato dei primi 7 mesi dell'anno parla invece di 39.380 immatricolazioni (+6,6% rispetto a un anno fa) e di una quota di mercato del 3,8%.

"In vista del Tavolo Automotive convocato dal Mimit per il prossimo 7 agosto l’Unrae, in rappresentanza dei costruttori esteri, ribadisce le richieste - in tema di incentivazione alla domanda - necessarie a sostenere il percorso di transizione energetica: Disponibilità dei 240 milioni di fondi che rappresentano il residuo della dotazione degli incentivi per l’anno 2024, al fine di ridurre il gap con i mercati più evoluti. Recupero dei 250 milioni di euro (del miliardo del 2025) prelevati dal d.l. Coesione. Definizione di un piano strategico triennale per il 2025-2027. Eliminazione del price cap per le auto della fascia 0-20 g/km di CO2 o, quantomeno, la sua equiparazione a quello della fascia 21-60 g/km".

Vendite Quota di mercato Luglio 4.292

(+4%) 3,4%

(+0%) Gennaio-luglio 39.380

(+6,6%) 3,8%

(+0%)

A commentare i dati è anche l'associazione Motus-E, attraverso il presidente Fabio Pressi:

"I dati rilevano che dopo il boom delle immatricolazioni elettriche di giugno, reso possibile dalla disponibilità di veicoli in pronta consegna, gli ulteriori effetti dell’incentivo si esprimeranno nel corso dei prossimi mesi, seguendo il ritmo di distribuzione delle auto".

“La riunione convocata dal Mimit, a cui prenderemo parte con gli altri principali stakeholder del settore, può rappresentare uno spartiacque per il mercato, grazie al lungimirante approccio preannunciato dal ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, orientato verso una pianificazione pluriennale delle agevolazioni, indispensabile per consentire a cittadini e imprese di muoversi in un contesto facilmente leggibile. In quest’ottica, per scongiurare pericolosi stop & go del mercato, sarà determinante anche la chiarezza dei messaggi all’indirizzo dei consumatori".

Volvo EX30 Tesla Model Y MG4

Vince la Volvo EX30

Passando invece alla classifica dei modelli più apprezzati dagli automobilisti, regina delle vendite di luglio è la Volvo EX30, con 401 esemplari acquistati. Seguono sul podio la Model Y e la MG4, mentre l'italiana Fiat 500e è settima. Qui sotto la classifica completa e qui i dati sulle altre alimentazioni.