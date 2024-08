In Europa e negli Stati Uniti si vendono ancora poche auto elettriche, sicuramente meno di quelle stimate. In Cina invece la loro diffusione procede spedita. A luglio la metà dei veicoli venduti era rappresentata da elettriche e ibride plug-in.

E' un passo in avanti molto significativo. Tre anni fa, le vendite di veicoli a nuova energia (NEV) rappresentavano solo il 7% delle vendite totali, adesso - secondo i dati della China Passenger Car Association (CPCA) - siamo alla quota record del 50,7%.

Gran parte del merito è della politica, che ha sostenuto l'industria locale con ingenti investimenti e ha varato sostanziosi incentivi all'acquisto che sono stati interrotti ad aprile 2024. La situazione però non è così rosea. Nel complesso le vendite di auto sul mercato interno sono diminuite del 3,1% e così Pechino sta per rilanciare gli aiuti statali.

La guerra dei prezzi sta finendo

La rapida crescita dei NEV in Cina ha aiutato alcuni marchi locali, tra cui BYD e Li Auto, che hanno stabilito nuovi record di vendite mensili a luglio.

Il mese scorso BYD ha continuato a offrire sconti, ma inferiori, a dimostrazione che la guerra dei prezzi, che ha interessato anche le case occidentali, si sta attenuando, perché le case stanno cercando di proteggere i propri margini.

Il segretario generale della CPCA, Cui Dongshu, riporta la Reuters, "si aspetta un'ulteriore stabilizzazione ad agosto e settembre. A luglio le esportazioni di veicoli sono aumentate del 20% su base annua, in rallentamento rispetto all'aumento del 28% registrato a giugno, mentre i veicoli elettrici prodotti in Cina si preparano ai dazi provvisori dell'UE", ha aggiunto.

Incentivi auto raddoppiati e retroattivi

Nonostante il dato positivo per l'elettrico, luglio è il quarto mese consecutivo in cui il mercato cinese frena. L'agenzia di pianificazione statale cinese ha quindi annunciato che i sussidi in denaro per l'acquisto di veicoli saranno raddoppiati, fino a 20.000 yuan (2.785 dollari), e retroattivi ad aprile.

Inoltre, come riferisce la Reuters, "alcune città con restrizioni all'acquisto di auto si sono mosse per allentare le restrizioni". Pechino, che nel 2011 ha introdotto un rigido sistema di quote per ridurre il traffico cittadino, ha annunciato un allentamento sulle regole per far comprare più auto.