Diversa da un normale aereo o elicottero e persino da un semplice veicolo su ruote, la Xpeng AeroHT è un po’ di tutto: una vettura, certo (anzi, un minivan), ma anche un cosiddetto eVTOL (electric vertical take-off and landing). Più precisamente, è un furgoncino elettrico attraccabile da una specie di grande drone, che insieme danno vita alla prima auto elettrica volante del marchio cinese.

Sarà in vendita a 2 milioni di yuan (quasi 255.000 euro), ma solo dal 2026, perché il brand non ha ancora una fabbrica dove costruirla, che – una volta pronta – sfornerà 10.000 unità all’anno. La produzione di prova è però prevista per luglio 2025, mentre i primi voli pubblici con prototipi andranno in scena già entro questo novembre.

Le specifiche

Per ora sappiamo che la Xpeng AeroHT (o meglio, il suo furgone) è un EREV, ovvero un veicolo elettrico con range extender. Sotto il cofano si trova infatti un motore a combustione che fornisce energia al propulsore elettrico e alle batterie. L’autonomia complessiva arriva così a 1.000 km (nel ciclo cinese CLTC). Grazie poi a un sistema da 800 volt, il van si ricarica dal 30% all’80% in 18 minuti.

Dimensioni: 5,5 x 2 x 2 m

Motore: EREV

Autonomia: 1.000 km (CLTC)

Ricarica: 30-80% in 18 min

Prezzo: 2 mln yuan (255.000 €)

Riguardo alle dimensioni, la Casa dichiara 5,5 metri di lunghezza, 2 metri di larghezza e altri 2 metri di altezza. Il resto degli esterni si presenta minimalista, con una carrozzeria squadrata che ricorda il Tesla Cybertruck, maniglie a scomparsa e nessuno specchietto retrovisore (per ora). Per solcare i cieli, il drone ripiega i rotori e parte poi alla volta di 5-6 viaggi consecutivi, in modalità manuale o automatica.