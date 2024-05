L'auto volante di Airbus continua il suo sviluppo nei tempi prestabiliti. Il prototipo, presentato due anni, fa dovrebbe iniziare ad essere in vendita dal 2025 e per prepararsi al meglio userà il nuovo centro dedicato al collaudo dei sistemi eVTOL, compresi i comandi di volo, l'avionica e i motori elettrici con otto rotori, inaugurato a Donauwörth, in Germania.

Può volare per 80 km

Il CityAirbus, della classe di due tonnellate, dovrebbe effettuare il suo volo inaugurale nel corso dell'anno. Nel frattempo ha effettuato 242 voli e percorso 1.000 km sperimentali, oltre a vari passaggi nella galleria del vento.

Ha un'apertura alare di circa 12 metri ed è stato sviluppato con un raggio d'azione di 80 km e una velocità di crociera di 120 km/h per operare nelle aree urbane. Il prototipo promette anche di essere silenzioso. L’azienda parla di 65 dB durante la fase di volo e di 70 dB in atterraggio.

“Il lancio del CityAirbus NextGen per la prima volta è un passo importante e concreto che stiamo compiendo verso la mobilità aerea avanzata e il nostro futuro prodotto e mercato”, ha detto Balkiz Sarihan, responsabile della mobilità aerea urbana di Airbus.

Non solo prototipi

Airbus, che crede molto anche nell'idrogeno, sta inoltre lavorando con la società di aviazione LCI, con sede a Dublino, per sviluppare partnership e modelli di business nelle aree della strategia, della commercializzazione e del finanziamento.

La corsa alle auto volanti quindi prosegue, visto che secondo alcune stime è un settore della mobilità che potrebbe valere 1,5 trilioni di dollari entro il 2040.