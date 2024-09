Si inizia dagli Stati Uniti, ma l'obiettivo è vendere in tutto il mondo. La Oxford PV, azienda fondata nel 2010 come spin-out dell'Università di Oxford specializzata nello sviluppo della tecnologia solare tandem di prossima generazione, ha annunciato che i suoi pannelli tandem in perovskite sono stati venduti negli Stati Uniti (ad un cliente rimasto anonimo).

Si tratta di pannelli da 72 celle, composti da celle solari in perovskite su silicio brevettate da Oxford PV, che possono produrre fino al 20% di energia in più rispetto a un pannello in silicio standard.

Dieci anni per svilupparli

Il vantaggio più evidente di questi pannelli è che riescono a produrre più elettricità occupando la stessa area di altri. Per svilupparli la Oxford PV ci ha impiegato dieci anni. I primi pannelli disponibili sul mercato hanno un'efficienza del modulo esattamente del 24,5% e sono alimentati da celle perovskite-silicio prodotte nella linea pilota su scala di megawatt di Oxford PV a Brandeburgo, in Germania.

"La commercializzazione di questa tecnologia è una svolta per l'industria energetica. Le tecnologie ad alta efficienza sono il futuro dell'industria solare e questo futuro sta iniziando ora - ha detto David Ward, CEO di Oxford PV -. L'innovazione solare ci consentirà di elettrificare e decarbonizzare più rapidamente i nostri trasporti, le nostre case e le nostre industrie. Con una maggiore generazione di elettricità dalla stessa area, la tecnologia perovskite sta ora aiutando le utility ad accelerare questa transizione offrendo più energia a un costo inferiore".

Guardando al futuro

L'obiettivo della Oxford PV è ampliare lo stabilimento di Brandeburgo per offrire sempre più prodotti speciali. Un aiuto già lo riceve dal Climate & Clean Energy Investments.

"In una fase iniziale, abbiamo identificato l'enorme potenziale delle perovskiti nella generazione di energia solare ad alta efficienza e abbiamo supportato Oxford PV nel diventare un leader globale - ha spiegato John Bromley, Managing Director dal Climate & Clean Energy Investments -. Le aziende con un elevato potenziale di crescita come la Oxford PV stanno fornendo nuove tecnologie, soluzioni e infrastrutture che svolgeranno un ruolo cruciale nella transizione climatica".