Se lo chiedono in tanti: perché non produrre veicoli elettrici a pannelli solari ed evitare così di ricaricare le batterie? Una domanda posta da persone di tutte le età; bambini, adulti o anziani, ma che al momento ha una sola risposta, purtroppo negativa: non è praticamente possibile. E questo video dello youtuber Drew Builds Stuff lo dimostra indirettamente.

Partiamo dal ragionamento alla base dell'interrogativo: l'energia solare arriva persino ad alimentare case intere, purché i tetti siano cosparsi di pannelli fotovoltaici; quindi, considerata la maggiore efficienza dei veicoli elettrici, il Sole potrebbe anche muovere un mezzo a quattro ruote. Ma non è proprio così. Vediamo.

Bella la teoria, ma...

Una casa in America consuma mediamente 30-33 kWh di energia al giorno, mentre un'auto percorre circa 4,83 km per kWh. In teoria, se un automobilista si spostasse di 63,9 km al giorno, utilizzerebbe solo 13,2 kWh: molto meno del fabbisogno di un'abitazione, ma bisogna considerare le condizioni di guida reali, come il fatto che i viaggi devono essere veloci, con conseguente aumento nel consumo di energia, e che le auto hanno molto meno spazio per montare i pannelli e, perciò, meno energia da sfruttare.

Il video

Drew Builds Stuff dimostra che è teoricamente possibile guidare un veicolo elettrico a energia solare per ore, con un consumo minimo della batteria. Ha infatti percorso 250 km sfruttando un accumulatore che, senza l'aiuto del fotovoltaico, si muoverebbe solo di 56-72 km.

Però, guardando l'auto e il video, appare evidente che la teorica autonomia infinita garantita dal Sole è ancora lontana per le auto di serie. Quella di Drew è infatti quanto di più spoglio possa esistere, con un telaio in tubi, pannelli su quasi ogni centimetro, un solo sedile, nessuna protezione per gli occupanti e un rimorchio pieno di pannelli supplementari.

Lo youtuber guidava inoltre lentamente, su strade rurali a bassa velocità. Aumentare le velocità a oltre 100 km/h, o mettere un vero abitacolo e una struttura antiurto intorno, aggiungere l'aria condizionata e abbandonare il rimorchio richiederebbero molta più energia.

Ammettiamo comunque che il veicolo ha un aspetto curioso e simpatico. Consigliamo quindi di guardare il video dal primo all'ultimo minuto, per ricordarci poi che sono esperimenti come questo a ispirare e far progredire le tecnologie.