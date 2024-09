Mazda e Panasonic uniscono le forze per produrre batterie di nuova generazione. Insieme a Panasonic Energy, la Casa giapponese ha presentato i dettagli dell'accordo con cui le due aziende intendono dare vita ai nuovi accumulatori per auto elettriche che arriveranno sul mercato nel 2027.

Naturalmente, tra i primi modelli a equipaggiare queste batterie ci saranno proprio le Mazda. Sull'identità precisa del primo modello, però, non ci sono ancora informazioni, anche se sappiamo che non si tratterà della EZ-6, già in produzione in Cina.

Le prime informazioni

Le batterie nate dall'alleanza con Panasonic saranno inserite nella nuova piattaforma elettrica di Mazda che nascerà nel 2027.

La divisione Energy del gruppo Panasonic prevede di produrre le celle cilindriche agli ioni di litio negli stabilimenti di Suminoe e Kaizuka, nella regione di Osaka. L'inizio della produzione è previsto per il 2027 e l'aumento a 10 GW all'anno entro il 2030.

Ipotizzando batterie da 80 kWh, ciò sarebbe sufficiente per circa 125.000 auto elettriche. Le celle saranno confezionate in moduli da Mazda, ma le dimensioni e la chimica delle celle non sono state rivelate. È possibile che la dimensione sia 4680 (come sulle Tesla), che porta a densità energetiche particolarmente elevate.

Intanto c'è la EZ-6

Come detto, queste batterie non si ritroveranno sulla EZ-6, che rappresenta una delle novità più importanti di Mazda. Basata sulla Changan Deepal SL03, presenta un design ispirato al Kodo Style tipico del marchio giapponese e dimensioni leggermente superiori alla Mazda6.

Mazda EZ-6

Mostrata a Pechino con cerchi aerodinamici da 19" e un tetto panoramico in vetro, offre un abitacolo elegante, ma diverso dagli altri modelli. Sarà disponibile in versione elettrica e ibrida plug-in: la prima avrà trazione posteriore, sospensioni multi-link e un'autonomia di 600 km, mentre la versione ibrida coprirà 1.000 km nel ciclo cinese CLTC. Nel prossimo futuro la vedremo anche in Europa.