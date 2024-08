Croce e delizia di Tesla da anni, le batterie 4680 si avvicinano alla produzione di massa e a dare un’accelerata ai piani elettrici di Elon Musk e soci. Dopo la realizzazione fai-da-te della Casa americana, a sfornare grandi numeri dei super accumulatori penseranno le coreane Samsung e LG Energy Solutions (LGES).

“Sviluppo e preparazione per la produzione di massa delle batterie della serie 46 sono in pista. Abbiamo già ricevuto gli ordini iniziali per applicazioni nella micromobilità, come bici elettriche, e siamo pronti a iniziare la produzione di massa all’inizio dell’anno prossimo”, anticipa Cho Han-je, vicepresidente del Marketing strategico di Samsung.

Siamo inoltre impegnati in discussioni attive con i principali Oem (Original equipment manufacturer) e ci aspettiamo risultati tangibili a breve, puntando sulle nostre tecnologie avanzate in termini di densità energetica e ricarica rapida”.