La reveal ufficiale sarà il 10 ottobre, ma intanto ecco come potrebbe presentarsi il Tesla Robotaxi. Anzi, il Tesla Cybercab, come qualcuno ha temporaneamente battezzato l'imminente veicolo elettrico a guida autonoma della Casa texana, in attesa di conoscerne il vero nome (che potrebbe essere confermato così).

A immortalare la presunta, prossima creatura di Elon Musk è un utente Reddit che sostiene di lavorare nei Warner Bros. Studios di Los Angeles, teatro della presentazione del robotaxi, dove viene avvistato un mezzo sospettato di essere il grande atteso.

Com'è fatto il presunto Tesla Cybercab

Il prototipo è un veicolo a due porte verniciato/camuffato di un giallo brillante che richiama i classici colori dei taxi americani, con due fari simili a quelli della berlina Model 3. Secondo Boopitysmopp - questo il nome di chi ha scattato e pubblicato la foto - il mezzo monterebbe anche una striscia luminosa a LED a tutta larghezza nella parte posteriore, simile a quella del Cybertruck.

Tesla Cybercab avvistato forse a Los Angeles Render del Tesla Cybercab di InsideEVs

La forma dei finestrini laterali e il passo corto fanno effettivamente pensare che siamo di fronte al vero Tesla Cybercab, anche se, conoscendo il ceo della Casa, non escludiamo che l'istantanea sia solo uno scherzo o un depistaggio. Qui sopra, come in copertina, riportiamo una doppia immagine che confronta il robotaxi "pizzicato" nella città degli angeli con un render esclusivo di InsideEVs.

Quest'altra sotto è invece un'illustrazione del Tesla Cybercab ispirata alla descrizione contenuta nella biografia di Elon Musk scritta da Walter Isaacson.

Stando poi a Bloomberg, quello riportato in basso è il percorso che il veicolo seguirà durante la presentazione.