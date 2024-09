Il Tesla Cybertruck torna in Italia. Meta dello spigoloso pick-up elettrico è stavolta il Salone dell’Auto di Torino, dove la strana creatura di Elon Musk e soci si mostra a curiosi e automobilisti per quattro giorni, precisamente dal 12 al 15 settembre, fra le 10 e le 18, in Piazza Carlo Felice.

Lì gli appassionati delle quattro ruote a batteria potranno anche mettersi al volante della berlina Model 3 e del SUV Model Y, entrambi nelle versioni sia base che Performance, per effettuare i test drive indicati sul sito ufficiale dell’evento.

Tesla al Salone dell’Auto di Torino

Tesla Model 3 (test drive)

Tesla Model 3 Performance (test drive)

Tesla Model Y (test drive)

Tesla Model Y Performance (test drive)

Tesla Cybertruck (esposizione)

La pagina web specifica che le prove su strada sono attive “tutti i giorni, dal 13 al 15 settembre 2024, dalle ore 9 alle ore 19, e potrete prenotarvi direttamente negli stand dei brand”. Oltre alle vetture della Casa americana sono presenti anche i brand BYD, Nissan, Omoda, Xev e, in piazza Castello, Polestar.

Ma niente test drive

Non è invece possibile salire a bordo e accendere i motori del Tesla Cybertruck per fare un giro fra le strade del capoluogo piemontese. Il pick-up elettrico è perciò solo in esposizione, non essendo ancora omologato per la guida nell’Unione europea.

Sono infatti diversi i bastoni fra le ruote del gigante in acciaio inossidabile, in primis la sicurezza di pedoni e altri veicoli nei casi di urti e incidenti. Impossibile così il vero sbarco del Cybertruck nel Vecchio Continente, che per ora si limita a qualche comparsata in eventi ad hoc come la Odissey e il Summer Tour, o – appunto – il Salone di Torino. Qualcuno riesce però a ottenere l’eccezione ai fini dell’immatricolazione.