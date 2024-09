All'IAA di Hannover 2024, ZF espande il suo portafoglio di e-mobilità full-flex con il Ricircolatore di Idrogeno; un dispositivo nato per migliorare l'efficienza energetica e la longevità delle celle a combustibile nei veicoli commerciali.

Il Ricircolatore di Idrogeno funziona in combinazione con il Compressore d'Aria per Celle a Combustibile di ZF per ottimizzare il funzionamento efficiente dei sistemi a celle a combustibile.

A cosa serve

Progettato per ottimizzare i livelli di idrogeno nei veicoli alimentati a celle a combustibile, il Ricircolatore di Idrogeno di ZF ricircola l'idrogeno non utilizzato per migliorare il consumo e le prestazioni dell'idrogeno. Il sistema consuma minima potenza dal sistema di celle a combustibile, riducendo di contro l'uso dell'idrogeno. Il Ricircolatore di Idrogeno funziona in combinazione con il Compressore d'Aria per Celle a Combustibile di ZF, già annunciato nell'aprile 2023.

ZF ZF all'IAA di Hannover 2024 - Compressore d'Aria per Celle a Combustibile

Il compressore fornisce aria allo stack di celle, facilitando la reazione chimica tra idrogeno e ossigeno e utilizza tecnologie turbo per una maggiore efficienza. Insieme, questi prodotti fanno parte del portafoglio Balance of Plant (BoP) di ZF, supportando la crescita di efficienza dei sistemi a celle a combustibile nei veicoli commerciali. il Ricircolatore di Idrogeno è progettato per resistere a tutta la vita utile del veicolo commerciale, contribuendo a ridurre il Costo Totale di Proprietà (TCO).

Come funziona nel veicolo

Il Ricircolatore di Idrogeno, basato sul concetto di turbomacchina, è compatto e leggero. Il suo motore elettrico ad altissima velocità può raggiungere fino a 100.000 giri al minuto, utilizzando una tecnologia a cuscinetto ad aria che elimina la necessità di lubrificazione e previene la contaminazione dello stack di celle a combustibile. Questo offre un'efficienza ottimale e, inoltre, il sistema include un inverter integrato che supporta i sistemi ad alta tensione da 800 V.

ZF all'IAA di Hannover 2024 - eMobility platform

Il ricircolo dell'idrogeno è fondamentale per la longevità e l'efficienza dello stack di celle a combustibile. Questa soluzione di ZF gestisce efficacemente acqua e gas inerti nel percorso dell'anodo. Grazie all'uso della tecnologia brevettata il separatore d'acqua sarà integrato direttamente nel dispositivo, eliminando la necessità di raffreddamento attivo. Ciò offre grandi vantaggi in termini di ingombro e riduce la complessità nell'assemblaggio del sistema.