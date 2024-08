Quale sarà il futuro delle e-bike? Rispondere alla domanda con certezza è difficile, ma c'è chi pensa che l'alimentazione elettrica sarà sostituita da quella a idrogeno; proprio come immaginato dalla startup svizzera HydroRide, che ha svelato una bici a pedalata assistita con generatore di idrogeno casalingo a corredo: ecco com'è fatta.

Produrre idrogeno in garage

L'idea di HydroRide è molto semplice. Acquistando un'e-bike prodotta dall'azienda, infatti, viene fornito un generatore di idrogeno compatto da usare a casa o in ufficio.

Il sistema è in grado di produrre 20 g di idrogeno da 200 ml di acqua purificata in circa 5 6 ore, con l'alimentazione elettrica ricavata dalla rete domestica e da pannelli fotovoltaici accessori.

HydroRide Il generatore di idrogeno compatto di HydroRide

Una volta prodotto, l'idrogeno viene immagazzinato dalla macchina in un contenitore alto circa 25 cm simile a una bottiglia, che viene poi inserito nel telaio della bicicletta per alimentare la cella a combustibile da 550 watt e generare un'autonomia di circa 60 km. Esaurita la cella a combustibile, è sufficiente inserire una nuova bottiglia in meno di 10 secondi.

Una rete di stazioni

Ma cosa succede se non si vuole produrre l'idrogeno a casa? HydroRide ha annunciato che nel prossimo futuro si prevede di creare una rete di stazioni di scambio di contenitori, in cui i ciclisti potranno semplicemente depositare le loro bombole di idrogeno esaurite, scambiandole con altre nuove per proseguire il viaggio.

Al momento, la linea di biciclette HydroRide è composta da una bici da commuting a passo ridotto, una da commuting standard e un modello pieghevole. Ogni bicicletta è alimentata da un motore installato nel mozzo posteriore in grado di spingerla a una velocità massima di 22 km/h. I prezzi non sono ancora stati comunicati.

Il video del progetto