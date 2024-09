Da storico stabilimento a “fabbrica del futuro”. È l’impianto di Jaguar Land Rover ad Halewood, nel nord-ovest dell’Inghilterra, dove il costruttore annuncia un investimento da mezzo miliardo di sterline (quasi 600 milioni di euro) per la conversione delle linee alla produzione di auto elettriche, che si affiancherà a quella attuale di modelli a combustione e ibridi.

La nuova iniezione di liquidità si aggiunge ai precedenti 250 milioni di sterline (300 milioni di euro) che hanno portato a un ampliamento di 32.364 mq per la realizzazione dei SUV elettrici di medie dimensioni basati sulla piattaforma Electric Modular Architecture (EMA).

“Lo storico stabilimento – riferisce JLR – è stato dotato di tecnologie che includono nuove linee di produzione di veicoli elettrici , 750 robot autonomi, banchi di calibrazione Adas, tecnologia di allineamento laser per un perfetto montaggio delle parti e i più recenti sistemi di gestione digitale dell'impianto basati su cloud, per supervisionare la produzione”.

Nei nuovi piani sono invece compresi 18.000 pannelli solari (pari a 8.600 GWh di energia/10% del consumo energetico del sito), e “ulteriori lavori di trasformazione per ospitare veicoli elettrici di diverse dimensioni, che includono:

“Halewood – commenta Barbara Bergmeier, executive director of Industrial operations di Jaguar Land Rover – sarà il nostro primo impianto di produzione completamente elettrico ed è una testimonianza dei brillanti sforzi dei nostri team e dei fornitori, che hanno collaborato per dotare l’impianto della tecnologia necessaria per realizzare i nostri veicoli elettrici di lusso di livello mondiale”.