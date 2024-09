La presenza di Tesla a un salone dell'auto non è un evento così comune. Anzi. Sembra però che in quel di Austin amino particolarmente Parigi (e chi non lo fa?) e dopo l'edizione 2018 della kermesse francese la Casa di Elon Musk si prepara a tornare all'ombra della Torre Eiffel per il Salone di Parigi 2024, che fa il paio anche con il Salone di Monaco 2023, che ha visto la Casa texana presenziare in forma ufficiale.

Il suo nome compare infatti nella lista degli espositori. Mancano però dettagli sul cosa porterà, anche se chiaramente non mancano indiscrezioni e fantasie.

A Parigi in (robo)taxi?

Con il 10 ottobre fissato come giorno della presentazione mondiale del robotaxi Tesla immaginare la sua presenza il 14 a Parigi (giornata di apertura del Salone) non è certo folle. Un progetto più volte anticipato e poi rimandato, pronto finalmente a vedere la luce. C'è però da capire quanto tempo passerà tra il debutto e la produzione in serie. E se arriverà anche in Europa.

Altra novità ancora più attesa è la Tesla Model Y restyling (nome in codice Project Juniper), avvistata più volte durante i test. Un modello decisamente apprezzato in Europa - nel 2023 è stata l'auto più venduta nel Vecchio Continente - per il quale una presentazione in anteprima al Salone di Parigi 2024 avrebbe tutto il senso del mondo. Di teaser però nemmeno l'ombra e nella miriade di tweet pubblicati giornalmente Musk non ha minimamente accennato alla cosa.

Tesla Model 2, il nostro render Tesla robotaxi, il nostro render

Decisamente più difficile che sia la Tesla Model 2 a debuttare alla kermesse francese. Gli analisti sperano di avere sue notizie in occasione della presentazione del robotaxi, ma anche in questo caso non ci sono state anticipazioni.

Non resta quindi che aspettare il 14 ottobre per avere tutte le risposte.