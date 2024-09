Chi guida per le strade americane rischia ormai di farci l’abitudine: la nuova Tesla Model Y “Juniper” continua infatti a mostrarsi oltreoceano sotto i classici camuffamenti per test su strada.

L’ultimo avvistamento è di qualche giorno fa a Palo Alto, dove l’imminente (ma non annunciato) restyling del SUV elettrico si presenta mimetizzato nella parte posteriore, coerentemente ad altre foto-spia pubblicate nei mesi scorsi.

I precedenti

Le precedenti istantanee erano state scattate nella Bay Area a San Francisco da un utente Reddit che le aveva poi postate sul social network. Le immagini, a dire il vero, mostravano davvero poco, ma anticipavano le forme della coda dell’auto.

La nuova Model Y aveva però fatto capolino altre due volte a luglio, quando era stata pizzicata sia a Pasadena, in California, sia in un’ulteriore occasione, rivelando una barra luminosa a Led rossi sul retro con la scritta “TESLA”.

Arrivo a inizio 2025

Le foto dei giorni scorsi non aggiungono molto a quanto già sappiamo, ma confermano che la Casa di Elon Musk sta lavorando duramente per portare il veicolo sul mercato entro l’inizio dell’anno prossimo. Si parla di primo trimestre del 2025, forse addirittura in due versioni: la tradizionale a 5 posti e una più grande a 6 sedili, riservata alla Cina.

Per il resto, sappiamo che il modello verrà aggiornato seguendo l’esempio della sorella Model 3, berlina elettrica che col progetto Highland si è rifatta il look dentro e fuori. Ci si aspetta anche più potenza, efficienza e autonomia. Il ceo del costruttore texano esclude comunque un arrivo nel 2024