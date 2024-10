Le vendite di veicoli elettrici hanno raggiunto un nuovo record negli Stati Uniti nel terzo trimestre del 2024.

Secondo la società di trading automobilistico e analisi di mercato Cox Automotive, sono stati immatricolati 346.309 auto a batteria nel Q3, con un aumento del 5% rispetto ad aprile-giugno. I BEV hanno così rappresentato l'8,9% delle vendite totali, il valore più alto mai registrato, in aumento rispetto al 7,8% dello stesso periodo dell'anno scorso.

Tesla torna a correre

Dopo una serie di trimestri negativi, Tesla ha ripreso quota grazie al Cybertruck e alla rinnovata Model 3. Nel periodo luglio-settembre le vendite della Casa di Elon Musk sono aumentate del 6,6% rispetto all'anno precedente. A sottolineare la crescita del marchio è il fatto che il Cybertruck è la terza auto elettrica più venduta negli USA, dietro a Model Y e Model 3.

Tesla Cybertruck

Tesla ha consegnato 16.692 unità del pick-up elettrico, anche in virtù dell'aumento della produzione nella Gigafactory in Texas. In confronto, il Ford F-150 Lightning - il secondo pick-up EV più venduto negli Stati Uniti - si è fermato a 7.162 immatricolazioni.

La rinnovata Model 3 è salita di quasi il 10%, passando da 53.241 unità nel terzo trimestre del 2023 a 58.423 nel quarto trimestre del 2024. D'altro canto, la Model Y ha registrato un calo delle vendite del 9,1%, passando da 95.539 unità nel terzo trimestre del 2023 a 86.801 unità nel terzo trimestre del 2024.

In generale, Tesla è prima nel cumulato del 2024, con 493.513 vetture elettriche consegnate nei primi nove mesi.

I veicoli elettrici più venduti (Cox Auto) Q3 2024 Q3 2023 Variazione % annuale Tesla Model Y 86.801 95.539 -9,1 Tesla Model 3 58.423 53.521 9,7 Tesla Cybertruck 16.692 - - Ford Mustang Mach-E 13.392 14.842 -9,8 Honda Prologue 12.644 - - Hyundai Ioniq 5 11.590 11.665 -0,6 Chevrolet Equinox EV 9.772 18 - Chevy Blazer EV 7.998 19 - Rivian R1S 7.245 9.183 -21,1 Totale 346.309 311.853 11%

General Motors sfida Hyundai (e occhio a Honda)

Da segnalare anche i buoni risultati di General Motors, che nel terzo trimestre è il secondo marchio di veicoli elettrici per vendite in America, piazzandosi dopo Tesla, ma davanti a Hyundai e Ford, che sono scesi al terzo e quarto posto.

Le consegne di veicoli elettrici di GM sono aumentate del 60% su base annua e del 46% rispetto al trimestre precedente. L'Equinox EV è ora il modello più venduto di GM, con 9.772 unità, mentre sono quasi 8.000 gli esemplari consegnati di Blazer EV.

Cadillac continua a essere il leader tra i marchi premium, con i suoi modelli elettrici che superano tutti quelli di BMW, Mercedes, Audi e Lexus. Le vendite della sola Cadillac Lyriq sono aumentate del 281% rispetto allo scorso anno.

Chevrolet Equinox EV

Anche Honda sta emergendo come un concorrente promettente. Ha venduto 12.644 unità della Prologue, mentre Acura ha venduto 2.646 ZDX, entrambe basate sulla piattaforma Ultium di GM. Ciò significa che la Prologue ha superato le vendite dell'Equinox e del Blazer, i due principali veicoli elettrici di GM.

Nonostante la crescita di General Motors, nel cumulato del 2024 è il Gruppo Hyundai il secondo costruttore di auto elettriche negli USA. Mettendo insieme le vendite di Hyundai, Kia e Genesis, il gruppo ha venduto 89.589 veicoli elettrici alla fine del terzo trimestre. I marchi di GM - Chevrolet, Cadillac, GMC e l'unità di furgoni commerciali BrightDrop - hanno venduto 70.450 veicoli elettrici quest'anno alla fine di settembre.

Il leasing in crescita

Secondo l'analisi di Cox Auto, a spingere la crescita sono state soprattutto le offerte di leasing, gli sconti e i crediti d'imposta. A luglio 2024, la media del settore del leasing era del 22,2%, mentre ben il 42,7% di tutti i veicoli elettrici venduti era in leasing.

Hyundai Hyundai Ioniq 5 XRT

L'acquisto rimane costoso, in quanto il prezzo medio dei veicoli elettrici è di oltre 57.000 dollari (52.000 euro), ancora superiore rispetto ai 48.000 dollari (44.000 euro) del prezzo medio globale delle auto vendute negli USA.

Cox Auto ha osservato che, oltre alle offerte e agli incentivi, una parte importante della crescita è rappresentata dall'ampliamento della gamma di veicoli elettrici e dal miglioramento dell'infrastruttura di ricarica. Con l'aggiunta di 1.000 nuove colonnine ogni settimana negli Stati Uniti e la ripresa della crescita della rete di Supercharger di Tesla, gli acquirenti stanno scoprendo che passare all'elettrico è più facile rispetto a un anno fa.