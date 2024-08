Il 2024 si preannuncia come un anno chiave per le ambizioni elettriche di General Motors. Dopo alcune fasi alterne, la transizione della Casa automobilistica verso i veicoli elettrici sta nuovamente prendendo piede. E nessuna auto mostra il ritorno verso le zero emissioni di GM meglio della Cadillac Lyriq, che è una sorta di concentrato di tecnologia sotto tutti i punti di vista.

Come tutti gli ultimi modelli elettrici del gruppo guidato da Mary Barra, la Lyriq utilizza la nuova tecnologia Ultium, una piattaforma only electric che adotta batterie e motori di nuova concezione che sono stati progettati per essere estremamente versatili. Lo dimostra il fatto che possono essere montati su un bestione come la GMC Hummer EV e su modelli più economici come la Chevrolet Equinox, con la quale GM vuole fare buoni numeri anche in Europa.

La produzione si è finalmente sbloccata

Fino a poco tempo fa GM ha avuto qualche problema nell'aumentare la produzione dei pacchi batteria Ultium. Di conseguenza ha anche avuto difficoltà a sfornare i veicoli che li utilizzano. Lo stesso vale per la Lyriq, che è stata lanciata ufficialmente un paio di anni fa ma che è stata venduta in pochi esemplari anche per i problemi legati alla produzione.

Ora, però, le vendite della prima Cadillac elettrica sono in aumento. Nella prima metà del 2024, GM ha consegnato 13.094 Lyriq, un numero di gran lunga superiore a qualsiasi altro suo veicolo elettrico e quasi cinque volte le vendite del modello nello stesso periodo dell'anno scorso.

La Cadillac Lyriq del 2024.

Nel secondo trimestre del 2024, poi, più della metà degli acquirenti di Lyriq che hanno cambiato un'auto sono passati a Cadillac provenendo da un brand concorrente. Insomma, la Lyriq, in America, sta diventando un modello di spessore e per quanto sembri destinata a fare più fatica su altri mercati, una volta che li raggiungerà in via ufficiale, è una bella vetrina per capire cosa sia in grado di offrire GM sul fronte delle zero emissioni.

Dopo aver trascorso una settimana con la Lyriq, è facile capire perché così tante persone la stanno acquistando. È comoda, ricca di tecnologia, offre un'ampia autonomia e ha un aspetto magnifico. Non è certo l'unico SUV elettrico di lusso in commercio, ma è un ottimo SUV e, per certi versi, si piazza un passo avanti a certi concorrenti come la Tesla Model Y.

Cadillac Lyriq AWD Batteria 102 kWh Trazione Integrale (due motori elettrici) Autonomia 307 miglia/493 km (EPA) Potenza max 500 CV Coppia max 610 Nm

A tutto comfort

Alcuni veicoli elettrici sono caratterizzati da tempi da 0 a 100 che lasciano i conducenti sorridenti e i passeggeri con la nausea. Non la Lyriq. Questa Cadillac è costruita per essere comoda e lussuosa. Va forte, ma non punta sulle prestazioni pure per convincere i clienti.

Per questo ha un'erogazione della potenza di seta: fluida come poche altre auto sul mercato. E poi, la Lyriq assorbe le asperità del terreno senza problemi. Anche in velocità, stare seduti all'interno di questo SUV è come essere in biblioteca: c'è un silenzio avvolgente. Tutto questo contribuisce a regalare un'esperienza di guida accomodante e rilassata. Lo sterzo, dal canto proprio, non è rapido o estremamente coinvolgente, ma è perfetto per il fine che si pone.

Che poi, non si può certo dire che la Lyriq sia lenta. L'esemplare provato ha 500 CV, doppio motore e trazione integrale. Ha sempre cambiato passo in modo molto rapido quanto si premeva sul pedale dell'acceleratore. E in curva ha sempre contenuto il rollio, così da risultare poco impacciata anche su percorsi tortuosi.

La Cadillac Lyriq del 2024.

L'auto offre diverse modalità di guida e sprigiona tutta la potenza in modalità Sport, ma è inserendo il programma Tour, che mira a ottimizzare l'efficienza, che si gode appieno di questa auto. Per la maggior parte del tempo non si sente il bisogno di cambiare impostazioni.

C'è anche la guida "one pedal"

La Lyriq offre la guida con modalità "one pedal". La si attiva in diversi modi. Si può selezionare attraverso il menu sul touchsrcreen centrale ma la si può richiamare anche attraverso un'icona apposita che funge da scorciatoia e rende tutto più rapido. Una volta selezionata, la guida con un solo pedale del Lyriq è stata prevedibile e facile da usare. Anche in questo caso, una volta compresa, la si tiene attiva per quasi tutto il tempo in cui si è a bordo dell'auto.

Una stranezza divertente: la Lyriq è dotata anche di una leva sul lato sinistro del volante che funge essenzialmente da pedale secondario del freno, ma solo per la frenata rigenerativa. È progressivo, il che significa che se si preme solo un po', si ottiene un po' di potenza di arresto aggiuntiva. Se invece si preme fino in fondo, è come se si frenasse di colpo. È stato divertente giocarci, ma, a dire il vero, non sono riuscito a capire quali siano i momenti migliori per usarlo.

Autonomia, batteria, efficienza

Stando ai valori omologati negli USA, la Lyriq AWD offre un'autonomia di 307 miglia, pari a 493 km. Le varianti a trazione posteriore, che hanno un solo motore invece di due, offrono un'autonomia leggermente superiore: 314 miglia (505 km). Entrambe hanno una batteria da 102 kWh.

Fotogallery: 2024 Cadillac Lyriq

8 Foto InsideEVs

Testata in condizioni reali, viaggiando a 70 miglia orarie (115 km/h), una Lyriq RWD testata da InsideEVs nel 2023 fece meglio del dichiarato, viaggiano per 330 miglia prima di doversi fermare a una colonnina. Questa Lyriq AWD, invece, in un test di efficienza che comprendeva un tratto autostradale percorso a circa 60-70 miglia orarie è stato registrato un consumo medio tale da portare l'autonomia a circa 275,4 miglia (443 km): un po' peggio del dichiarato.

Esperienza di ricarica

La Cadillac Lyriq si ricarica in corrente continua fino a 190 kW di potenza. Però, come dimostrato anche in precedenti prove effettuate da InsideEVs, ha una curva di ricarica abbastanza ripida. Significa che certe velocità le può tenere per poco tempo e che poi la ricarica rallenta in modo abbastanza rilevante. Così le soste alla colonnina sono un po' più lunghe del previsto.

Nel 2023, testando una Lyriq, si è passati dal 20% all'80% in 40 minuti proprio perché dopo i primi 10 minuti, in cui si sono guadagnate 75 miglia (120 km), poi la velocità di assorbimento dell'energia è diminuita. La Lyriq ha un'architettura a 400 volt, non può competere quindi con altri veicoli elettrici che hanno piattaforme a 800 volt e che impiegano la metà del tempo per passare dal 10% all'80%. E la batteria da oltre 100 kWh non aiuta.

Il lato positivo è che la Lyriq offre il precondizionamento automatico della batteria quando si traccia un percorso verso una stazione di ricarica. È anche possibile avviare il precondizionamento manualmente, così da ottimizzare le prestazioni una volta giunti a destinazione. Inoltre, l'auto mostra il numero di stalli disponibili presso le stazioni di ricarica mentre le si cerca, il che è molto utile. Durante la ricarica, poi, la Lyriq indica lo stato di carica attuale, il numero di chilometri che si stanno aggiungendo all'ora e il tempo previsto per raggiungere l'obiettivo di stato di carica impostato.

La Lyriq è dotata di serie di un caricatore di bordo da 11,5 kW ma in opzione si può scegliere quello da 19,2 kW, molto utile se si pensa di ricaricare principalmente a casa.

Benvenuti a bordo

L'esemplare provato era in allestimento Luxury 3. Era quindi dotato di molti optional che non si trovano negli allestimenti inferiori. Sedili in ecopelle riscaldati e ventilati (con massaggio lombare, per giunta), abitacolo bicolore, finiture in legno, tetto apribile, illuminazione d'ambiente multicolor e inserti in metallo lucido. Aveva anche la cancellazione attiva del rumore.

Nulla da dire sul fronte della praticità. La Lyriq offre numerosi vani portaoggetti. Oltre al cassetto sul lato passeggero c'è un piccolo cassetto supplementare sotto i comandi del clima e c'è un'area tra i sedili anteriori per una borsa. Nel vano posteriore c'è un vano portaoggetti sotto il piano di carico, ottimo per riporre bagagli che si vogliono tenere lontani dalla vista.

Un pannello da 33 pollici per infotainment e UX

Salendo a bordo della Lyriq si nota subito un pannello da 33 pollici dall'aspetto imponente. È diviso in tre sezioni: dietro al volante c'è il display dedicato alla strumentazione. A sinistra di questo c'è un piccolo touchscreen che consente di cambiare grafica o informazioni visualizzate e di regolare alcune funzioni come, per esempio, l'altezza dei fari.

Nella parte destra del pannello, al centro della plancia, si trova il display principale dell'infotainment, che utilizza un sistema operativo basato su Android Automotive con Google Built-in. Nel complesso, l'interfaccia digitale del Lyriq è attraente, reattiva, facile da usare e ben configurabile. Ho riscontrato un paio di incertezze, ma sono state rare e non hanno influito sul funzionamento generale.

L'aspetto migliore dell'infotelematica è la funzionalità Google Built-in, che sostituisce le applicazioni delle Case automobilistiche con quelle più familiari ed eleganti offerte da Google. Per esempio, l'app di navigazione nativa è Google Maps, che può essere impostata in modo da occupare l'intero quadro strumenti. L'assistente vocale, inoltre, ha compreso correttamente le mie ricerche casuali su Google e mi ha indirizzato in modo affidabile verso la destinazione giusta anche quando si trattava di un ristorante con un nome insolito.

Il Google Play Store offre molti servizi musicali strani che non avevo mai sentito nominare, ma anche applicazioni più familiari come Spotify e PlugShare. Nel corso del tempo dovrebbero arrivare altre app.

Sebbene GM abbia preso l'ormai tristemente nota decisione di non offrire più Apple CarPlay e Android Auto nei suoi veicoli elettrici, la Lyriq rappresenta un'eccezione. Almeno per il momento, offre ancora CarPlay e Android Auto in modalità wireless. Tuttavia, il sistema nativo ha offerto un'esperienza complessiva migliore rispetto al mirroring dell'iPhone.

Fortunatamente, Cadillac non ha inserito ogni singola funzione nel touchscreen. Sotto il display principale si trova una fila di interruttori fisici per regolare i comandi del clima. Sulla console centrale c'è una rotella per il volume e una manopola che si può usare per gestire il touchscreen. Tutti comandi molto apprezzati.

Sicurezza & ADAS

La Lyriq base offre di serie una serie di tecnologie di sicurezza e assistenza alla guida, tra cui l'avviso di traffico trasversale posteriore, il sistema di mantenimento della corsia con avviso di superamento della stessa, l'assistenza alla guida nell'angolo cieco e le vibrazioni del sedile che avvertono quando si sta per urtare qualcosa. (Quest'ultima può risultare un po' irritante, ma si può sempre optare per i più comuni segnali acustici).

Molte altre tecnologie sono disponibili a un costo aggiuntivo e sugli allestimenti superiori. L'esemplare in prova era dotato di una telecamera a 360 gradi, una caratteristica che ogni nuova auto dovrebbe avere, anche considerando una visibilità posteriore non ottimale. Inoltre, era dotato di Super Cruise, l'eccellente funzione di guida a mani libere in autostrada di GM. È un optional abbastanza costoso e richiede un abbonamento mensile o annuale una volta terminato il periodo di prova di tre anni.

Prezzi e allestimenti

I prezzi partono da 58.590 dollari, senza includere una tassa obbligatoria di 1.395 dollari. Ecco la ripartizione degli allestimenti:

Tech: 58.590 dollari

Luxury: 62.690 dollari

Sport: 63.190 dollari

L'allestimento Tech è dotato di cerchi da 20 pollici, tetto in vetro fisso, Apple CarPlay e Android Auto senza fili, sedili riscaldati e ricarica wireless del telefono. Passando all'allestimento Luxury si ottengono cruise control adattivo, telecamera a 360 gradi, illuminazione ambientale e altri colori per gli interni oltre al nero. Inoltre, sono disponibili opzioni come il Super Cruise, il tetto apribile elettricamente e i sedili anteriori ventilati.

L'allestimento Luxury è suddiviso in tre, con livelli crescenti di opzioni e di lusso: Luxury 1, 2 e 3. La Lyriq Luxury 3 provata costava 77.770 dollari, compresi i 7.180 dollari di optional. Tra questi, il tetto verniciato di nero (600 dollari), la capacità di ricarica AC da 19,2 kW (1.480 dollari) e la trazione integrale (3.500 dollari).

Il verdetto

Di solito, di fronte a una recensione, cerchiamo le risposte a due domande: "Quanto è valida come auto in generale?" e "Quanto è valida, nello specifico, come auto elettrica?".

La Lyriq è un'ottima auto e le vendite in aumento lo dimostrano. Offre una guida confortevole e silenziosa ed è uno dei SUV elettrici più belli (de gustibus) sul mercato in questo momento. È più appariscente di qualsiasi SUV termico di Cadillac ed è molto più interessante di qualsiasi Tesla. Inoltre, offre un'ottima tecnologia, compresa un'interfaccia utente, estremamente soddisfacente.

Un'autonomia stimata dall'EPA superiore a 300 miglia è un vantaggio per la credibilità del Lyriq come veicolo elettrico. E grazie alla guida one pedal e a un'efficiente frenata rigenerativa, in certe condizioni, può anche superare quel valore.

L'unica vera nota negativa sul fronte dei veicoli elettrici è che alcuni altri modelli sono in grado di effettuare la ricarica rapida in corrente continua più rapidamente, il che li rende migliori per i viaggi in auto in cui il tempo è limitato.

La concorrenza si fa sempre più agguerrita in questo senso: l'Audi Q6 E-Tron, di prossima uscita, vanta una velocità di ricarica di picco di 270 kW e un tempo di ricarica dal 10% all'80% di 21 minuti. Tuttavia, se siete persone che si collegano a casa per il 90% del tempo e fanno viaggi lunghi solo occasionalmente, il problema non si pone.

Tirando le somme, la Lyriq non è il primo o il miglior SUV elettrico di lusso sul mercato. Ma Cadillac ha per le mani un prodotto solido. È molto più lussuoso e ha una qualità di guida migliore di una Tesla Model Y. È molto più economico di una BMW iX o di una Mercedes EQE e ha un'autonomia molto superiore a una Lexus RZ450e. Insomma, può giocarsi le proprie carte.