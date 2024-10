La nuova Tesla Model Y (quella del progetto Juniper, per capirci) inizierà a essere prodotta il 22 ottobre. A dirlo è un blogger cinese secondo il quale i primi esemplari del restyling del SUV elettrico saranno realizzati nella Gigafactory di Shanghai.

C’è però un nodo da sciogliere. Tesla, infatti, a inizio anno aveva affermato che nessun aggiornamento della Model Y sarebbe arrivato nel 2024. E quindi? I casi sono due.

Il momento è effettivamente arrivato

La prima ipotesi è che la Model Y restyling non arrivi effettivamente prima del 2025. La produzione potrebbe iniziare solo in fase sperimentale, con consegne dal prossimo anno. Ma le modifiche apportate non sono così sostanziali da richiedere chissà quale cambio delle linee. Però, sempre stando alle dichiarazioni del blogger (si chiama Fat Tiger Shaun), inizialmente si lavorerà con un ritmo di soli 12 veicoli al giorno. Con la richiesta esplicita che il team dedicato al nuovo modello mantenga il massimo riserbo sul lavoro svolto in fabbrica.

Il post del blogger cinese Fat Tiger Shaun pubblicato su Weibo

C’è però anche chi dice che la Model Y Juniper è davvero prossima all’esordio. Chi lo pensa afferma che Tesla ha detto che il restyling sarebbe arrivato solo nel 2025 per tenere alte le vendite dell’attuale Model Y. Alcuni automobilisti, infatti, avrebbero potuto scegliere di rimandare l’acquisto sapendo dell’arrivo di un modello aggiornato da lì a pochi mesi. Considerando anche il periodo complicato, meglio non rischiare di perdere ordini.

Cosa dobbiamo aspettarci

Venendo al sodo, cosa dobbiamo aspettarci dalla nuova Model Y? Dal punto di vista estetico l’auto sposerà lo stile della Model 3, con fari ridisegnati, sia all’anteriore che al posteriore, e con un diverso paraurti anteriore più slanciato. La nuova Model Y dovrebbe ricevere anche aggiornamenti nell’abitacolo, con nuovi rivestimenti e una maggiore cura generale per assemblaggi e finiture.

Il fatto che Tesla abbia avviato la produzione partendo da Shanghai fa pensare che la nuova Model Y sarà venduta prima in Cina e poi in Europa. A prescindere dalla data di debutto, negli USA dovrebbe arrivare con 4 mesi di ritardo circa.